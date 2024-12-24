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Кариес и камни в желчном: чем еще опасны жареные семечки?

1:01
Здоровье

Семена подсолнечника — это не такой уж безопасный продукт, как может показаться. И дело не только в высоком содержании жиров и калорий.

семечки
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
семечки

По словам специалиста по питанию Ольги Ковальчук, чрезмерное употребление семечек может привести к образованию камней в желчном пузыре и даже вызвать кариес.

Если есть семена слишком часто и в больших количествах, лишние килограммы станут неизбежными. Кроме того, это может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы и увеличить уровень холестерина в крови.

Тем не менее, это не является причиной для полного отказа от семечек в вашем рационе. Умеренное потребление этого продукта может оказать положительное влияние на организм. Семена подсолнечника содержат витамин В6, способствующий улучшению мозговой деятельности, особенно памяти, как отметила эксперт Ольга Ковальчук в комментарии для издания "МК в Красноярске".

 

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Ка́риес (лат  caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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