Кариес и камни в желчном: чем еще опасны жареные семечки?

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семена подсолнечника — это не такой уж безопасный продукт, как может показаться. И дело не только в высоком содержании жиров и калорий.

Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ семечки

По словам специалиста по питанию Ольги Ковальчук, чрезмерное употребление семечек может привести к образованию камней в желчном пузыре и даже вызвать кариес.

Если есть семена слишком часто и в больших количествах, лишние килограммы станут неизбежными. Кроме того, это может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы и увеличить уровень холестерина в крови.

Тем не менее, это не является причиной для полного отказа от семечек в вашем рационе. Умеренное потребление этого продукта может оказать положительное влияние на организм. Семена подсолнечника содержат витамин В6, способствующий улучшению мозговой деятельности, особенно памяти, как отметила эксперт Ольга Ковальчук в комментарии для издания "МК в Красноярске".

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

