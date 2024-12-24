Кариес и камни в желчном: чем еще опасны жареные семечки?

Семена подсолнечника — это не такой уж безопасный продукт, как может показаться. И дело не только в высоком содержании жиров и калорий.
По словам специалиста по питанию Ольги Ковальчук, чрезмерное употребление семечек может привести к образованию камней в желчном пузыре и даже вызвать кариес.
Если есть семена слишком часто и в больших количествах, лишние килограммы станут неизбежными. Кроме того, это может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы и увеличить уровень холестерина в крови.
Тем не менее, это не является причиной для полного отказа от семечек в вашем рационе. Умеренное потребление этого продукта может оказать положительное влияние на организм. Семена подсолнечника содержат витамин В6, способствующий улучшению мозговой деятельности, особенно памяти, как отметила эксперт Ольга Ковальчук в комментарии для издания "МК в Красноярске".
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.