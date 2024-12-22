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Листья салата помогают при бессоннице

1:21
Здоровье

Последнее время в соцсетях завирусился один лайфхак — употребление перед сном "успокаивающего" напитка из воды и листьев салата.

Листовой салат
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Листовой салат

"Считается, что этот напиток, приготовленный путём заваривания листьев салата в горячей воде, как чай, высвобождает натуральные соединения, такие как лактукарий, которые могут способствовать расслаблению и снижению стресса. Это успокаивающий, полностью натуральный способ расслабиться, особенно в холодные зимние ночи", — сообщили эксперты Electric Tobacconist.

Доктор Дебора Ли рассказала, что есть исследования на животных, посвящённые лактукарию, который содержится в салате. Это соединение обладает успокаивающими свойствами.

Она сослалась на исследование 1992 года, проведённое на мышах, в ходе которого было обнаружено, что салат Lactuca virosa обладает "седативными" свойствами. В другом исследовании, проведённом в 2017 году, на мышах тестировали пероральную дозу экстракта салата ромэн.

По словам эксперта, важно помнить, что "мыши — это не люди", а "экстракт из листьев салата не был получен путём кипячения листьев салата в воде", пишет интернет-издание SurreyLive.

Уточнения

Лактука́рий (лат. lactukārium) — высушенный млечный сок (латекс), выделяемый растениями рода Латук семейства Астровые. 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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