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7 мифов про сон

1:13
Здоровье

Врач-невролог Ольга Черникова развенчала несколько мифов о сне.

Девушка смотрит в экран смартфона
Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка смотрит в экран смартфона

1 - можно засыпать под телевизор.

Лучше отказаться от гаджетов за 2 часа до сна, потому что свет от экранов блокирует выработку мелатонина - гормона сна.

2 - будильник,  который срабатывает каждые 5 минут,  помогает проснуться.

Таким способом можно нанести вред и вместо бодрости получить  усталость и сонливость в течение дня.

3 - спать лучше в тёплом помещении.

На самом деле лучше спать при температуре от 17 до 20 градусов и влажности 50-60%.

4 - можно отоспаться на выходных. 

Выспаться впрок невозможно.

5 - алкоголь может помочь заснуть.

В действительности алкоголь может усугубить ситуацию.

6 - самый полезный сон приходится на первую половину ночи.

Это заблуждение, циклы сна одинаково важны, что с 21:00 до 24:00, что после 2:00.

7 - нужно спать 7-8 часов.

Здесь всё сугубо индивидуально.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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