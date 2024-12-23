7 мифов про сон

Врач-невролог Ольга Черникова развенчала несколько мифов о сне.
1 - можно засыпать под телевизор.
Лучше отказаться от гаджетов за 2 часа до сна, потому что свет от экранов блокирует выработку мелатонина - гормона сна.
2 - будильник, который срабатывает каждые 5 минут, помогает проснуться.
Таким способом можно нанести вред и вместо бодрости получить усталость и сонливость в течение дня.
3 - спать лучше в тёплом помещении.
На самом деле лучше спать при температуре от 17 до 20 градусов и влажности 50-60%.
4 - можно отоспаться на выходных.
Выспаться впрок невозможно.
5 - алкоголь может помочь заснуть.
В действительности алкоголь может усугубить ситуацию.
6 - самый полезный сон приходится на первую половину ночи.
Это заблуждение, циклы сна одинаково важны, что с 21:00 до 24:00, что после 2:00.
7 - нужно спать 7-8 часов.
Здесь всё сугубо индивидуально.
Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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