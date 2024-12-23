7 мифов про сон

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Ольга Черникова развенчала несколько мифов о сне.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка смотрит в экран смартфона

1 - можно засыпать под телевизор.

Лучше отказаться от гаджетов за 2 часа до сна, потому что свет от экранов блокирует выработку мелатонина - гормона сна.

2 - будильник, который срабатывает каждые 5 минут, помогает проснуться.

Таким способом можно нанести вред и вместо бодрости получить усталость и сонливость в течение дня.

3 - спать лучше в тёплом помещении.

На самом деле лучше спать при температуре от 17 до 20 градусов и влажности 50-60%.

4 - можно отоспаться на выходных.

Выспаться впрок невозможно.

5 - алкоголь может помочь заснуть.

В действительности алкоголь может усугубить ситуацию.

6 - самый полезный сон приходится на первую половину ночи.

Это заблуждение, циклы сна одинаково важны, что с 21:00 до 24:00, что после 2:00.

7 - нужно спать 7-8 часов.

Здесь всё сугубо индивидуально.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

