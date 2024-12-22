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Учёные разработали новый противовирусный препарат от COVID-19 и Эболы

1:41
Здоровье

Учёные из Рокфеллеровского университета создали инновационный класс противовирусных лекарств, который потенциально способен произвести революцию в терапии разнообразных вирусных заболеваний, включая COVID-19 и лихорадку Эбола. Результаты исследования представлены в научном журнале Nature.

Эпидемия
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar
Эпидемия

Исследовательский коллектив, возглавляемый профессором Томасом Тушлем, разработал принципиально новое соединение, мишенью которого является фермент метилтрансфераза — важнейший компонент, необходимый для жизнедеятельности многих РНК-вирусов. В процессе работы учёные подвергли испытаниям свыше 430 тысяч соединений для обнаружения вещества, способного ингибировать активность вирусного фермента NSP14.

Разработанный препарат показал результативность, сопоставимую с уже известным лекарством Паксловид, в рамках терапии COVID-19 в опытах на мышах. Ключевым достоинством новой разработки выступает высокая сопротивляемость к формированию вирусной резистентности при комбинированном приёме с существующими противовирусными лекарствами.

Более того, созданное соединение отличается избирательным действием, атакуя исключительно вирусные ферменты и не оказывая влияния на клетки человека, что сводит к минимуму вероятность проявления побочных эффектов. На данный момент исследователи продолжают трудиться над созданием лекарств, предназначенных для борьбы с другими вирусными инфекциями, такими как РСВ (респираторно-синцитиальная инфекция), лихорадка денге, Зика и оспа обезьян.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Противовирусные препараты — лекарственные средства, предназначенные для лечения различных вирусных заболеваний: гриппа, герпеса, ВИЧ-инфекции и др.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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