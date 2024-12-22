Учёные разработали новый противовирусный препарат от COVID-19 и Эболы

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Рокфеллеровского университета создали инновационный класс противовирусных лекарств, который потенциально способен произвести революцию в терапии разнообразных вирусных заболеваний, включая COVID-19 и лихорадку Эбола. Результаты исследования представлены в научном журнале Nature.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar Эпидемия

Исследовательский коллектив, возглавляемый профессором Томасом Тушлем, разработал принципиально новое соединение, мишенью которого является фермент метилтрансфераза — важнейший компонент, необходимый для жизнедеятельности многих РНК-вирусов. В процессе работы учёные подвергли испытаниям свыше 430 тысяч соединений для обнаружения вещества, способного ингибировать активность вирусного фермента NSP14.

Разработанный препарат показал результативность, сопоставимую с уже известным лекарством Паксловид, в рамках терапии COVID-19 в опытах на мышах. Ключевым достоинством новой разработки выступает высокая сопротивляемость к формированию вирусной резистентности при комбинированном приёме с существующими противовирусными лекарствами.

Более того, созданное соединение отличается избирательным действием, атакуя исключительно вирусные ферменты и не оказывая влияния на клетки человека, что сводит к минимуму вероятность проявления побочных эффектов. На данный момент исследователи продолжают трудиться над созданием лекарств, предназначенных для борьбы с другими вирусными инфекциями, такими как РСВ (респираторно-синцитиальная инфекция), лихорадка денге, Зика и оспа обезьян.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.



Противовирусные препараты — лекарственные средства, предназначенные для лечения различных вирусных заболеваний: гриппа, герпеса, ВИЧ-инфекции и др.

