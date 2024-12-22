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Учёные назвали пять полезных продуктов для сердца

2:50
Здоровье

Международная группа учёных, в состав которой вошли специалисты из Испанского Института наук о море (ICM-CSIC), установила, что наибольшую пользу для сердечно-сосудистой системы даёт приём пяти растительных продуктов: оливкового масла, винограда, чеснока, розмарина и шафрана. Итоги проведённого исследования были представлены в научном издании Food Bioscience.

оливки
Фото: freepik.com by kotkoa is licensed under Free More info
оливки

Исследователи провели анализ механизмов действия, а также изучили доклинические и клинические данные, касающиеся основных биологически активных соединений, извлекаемых из группы растений, входящих в состав средиземноморской диеты.

Учёные сфокусировались на шести характерных растениях и их главных активных компонентах: чесноке (Allium sativum, содержащем диаллилтрисульфид, аллицин и S-аллилцистеин), боярышнике (Crataegus monogyna, включающем кверцетин, апигенин и хлорогеновую кислоту), шафране (Crocus sativus, содержащем кроцин и сафранал), оливковом масле (Olea europaea, включающем олеиновую кислоту, олеуропеин, гидрокситирозол и олеацеин), розмарине (Salvia rosmarinus, содержащем розмариновую и карнозиновую кислоты) и винограде (Vitis vinifera, содержащем ресвератрол).

В обзоре особое внимание уделяется важнейшим фармакологическим свойствам указанных растений, в том числе их антиоксидантному, противовоспалительному и сосудорасширяющему действию, а также влиянию на липидный обмен.

Результаты исследования продемонстрировали, что комплексное употребление винограда, шафрана, оливкового масла, розмарина и чеснока способно положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшая вероятность возникновения сердечных приступов и инсультов.

Авторы работы полагают, что отдельные экстракты этих продуктов оказывают значительное положительное влияние на здоровье, однако их совместный приём способен приводить к усилению терапевтического эффекта за счёт так называемого "эффекта матрицы". Этот эффект предполагает, что компоненты рациона способны изменять эффективность каждого отдельного экстракта, делая его индивидуальные свойства более или менее выраженными. Понимание такого рода взаимодействий представляется крайне важным для оптимизации терапевтического применения указанных растительных экстрактов в рамках рациона питания.

Средиземноморская диета, сердечно-сосудистая система, растительные экстракты, оливковое масло, виноград, чеснок, розмарин, шафран, эффект матрицы, терапевтический приём.

Уточнения

Средиземномо́рская дие́та — тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземного моря: Франции, Испании, Греции и Италии. Особенность средиземноморской диеты — преобладание растительной пищи и полезные жиры, она широко известна как один из вариантов здорового питания.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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