Можно ли загипнотизировать человека без его согласия

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипноз — один из методов психотерапии, который помогает справляться с фобиями, тревожностью, зависимостями и даже временно облегчать боль. Несмотря на сомнения многих, возможность гипноза научно обоснована. Доктор медицинских наук Рафаэль Мирзабекян подтверждает, что с правильным подходом гипнотизировать можно любого.

Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошмарный сон

Естественный и наведенный транс

Ежедневно каждый из нас может попадать в состояния естественного транса — когда погружаемся в мысли, читаем книгу или засыпаем. Это момент, когда внимание сосредотачивается внутри, а восприятие внешнего мира ослабляется. В психотерапии используют наведенный транс, который достигается благодаря специальным методам гипнотерапевта.

Что лечит гипнотерапия

Гипноз давно доказал свою эффективность при лечении неврозов, панических атак, психосоматических и соматоформных расстройств. Например, он помогает справиться с фобиями: одна из пациенток Рафаэля Мирзабекяна после аварии испытывала страх перед вождением. Два сеанса гипноза помогли ей преодолеть этот страх и вернуться за руль.

Однако гипноз не всегда является панацеей. Например, при синдроме раздраженного кишечника его эффект минимален, а для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) требуется комплексный подход, включающий медикаментозную терапию.

Гипнабельность: кто поддается гипнозу

Не все пациенты легко поддаются гипнозу, что связано с уровнем внушаемости. Чтобы определить гипнабельность, врачи применяют специальные тесты. Один из них — проба с закрытыми глазами и точками надбровных дуг. Если пациенту трудно открыть глаза, его внушаемость высокая.

Для людей с низкой гипнабельностью используют неклассические методы, такие как эриксоновский гипноз. Этот метод строится на доверии между врачом и пациентом, мягком погружении в трансовое состояние и работе с образами.

Гипноз и мошенники

Некоторые техники гипноза, например, эриксоновский, используют мошенники. Так называемый "цыганский гипноз" основан на внушении в трансовом состоянии, которое возникает в результате стресса или внезапного переключения внимания.

Чтобы не стать жертвой, важно избегать общения с подозрительными людьми и не допускать, чтобы вас уводили в состояние транса. Если это уже произошло, вернуться в реальность помогут резкие внешние воздействия, например, оклик со стороны.

Возможности и ограничения гипноза

Гипноз помогает снизить уровень боли, как показали случаи из практики доктора Мирзабекяна. Однако его нельзя применять при определенных психических и физических заболеваниях, таких как шизофрения, эпилепсия или сердечно-сосудистые нарушения.

Важно помнить, что гипнотерапия должна проводиться только квалифицированным врачом. Пациенту необходимо понимать суть процесса и добровольно соглашаться на лечение.

Уточнения

Гипно́з (др.-греч. ὕπνος "сон") — временное состояние, характеризующееся резкой фокусировкой внимания и высокой подверженностью внушению; состояние гипноза вызывается воздействием гипнотизера или целенаправленным самовнушением.

