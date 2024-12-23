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Названы два простых способа, благодаря которым оливье и сельдь под шубой не навредят здоровью

2:52
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов предупредил о проблемах с пищеварением после новогодних салатов оливье и сельдь под шубой из-за их высокой калорийности. Оливье может вызвать дискомфорт у людей с чувствительным желудком, гастритом или панкреатитом, а селедка под шубой из-за соли задерживает жидкость в организме и повышает давление.

Сельдь под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сельдь под шубой

Мнение гастроэнтеролога в беседе с Pravda.Ru прокомментировала Ирина Писарева, диетолог и нутрициолог. Она призналась, что полностью согласна с коллегой и считает, что речь идёт о важных аспектах.

По словам Писаревой, людям с гастритом, панкреатитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта необходимо тщательно подходить к выбору продуктов и исключать из рациона те, которые могут вызвать проблемы.

"Что же делать на Новый год? Так как символ Нового года, все-таки все хотят попробовать оливье, селедку под шубой, что-то еще, можно их как-то модернизировать. Это первый способ. И второй способ — попробовать это блюдо, но только в небольшом количестве. Потому что в основном мы приносим вред своего организму, когда мы переедаем того или иного продукта", — сказала Писарева.

Салат оливье, например, содержит много жира из-за добавления соусов, яиц и полуфабрикатов, которые уже сами по себе солёные и содержат много специй.

Диетолог считает, что можно заменить колбасу или другие полуфабрикаты в оливье на отварную куриную грудку и приготовить домашний майонез вместо магазинного соуса. Это поможет снизить риск проблем с пищеварением и гипертонией.

Что касается селедки под шубой, то здесь также есть проблема сочетания продуктов. Это многокомпонентный салат, который не всегда хорошо сочетается. Поэтому людям с патологиями желудочно-кишечного тракта стоит быть осторожными при употреблении этого блюда, напомнила эксперт.

"Но здесь можно тоже пойти от обратного: заменить самое жирное и соленое — это соус и сельдь. Селедка под шубой. Тяжело сказать, чем ее заменить. Можно взять какую-то белую рыбу, ее запечь и добавить туда заместо селедки и использовать соус — тот же самый домашний майонез. И попробовать, конечно, сделать меньше компонентов в нем, может быть, меньше слоев, как-то более красиво оформить", — добавила Писарева.

Выбор между оливье и селёдкой под шубой зависит от личных предпочтений. Можно попробовать оба варианта понемногу или выбрать только один за один приём пищи. Главное — не забывать о безопасности для организма и следить за количеством съеденного, заключила диетолог.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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