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Гастроэнтеролог призвал гипертоников отказаться от популярного новогоднего салата

1:08
Здоровье

Доктор Владимир Логинов, гастроэнтеролог клиники "Евроонко", кандидат медицинских наук, предупредил, что некоторые популярные новогодние блюда могут быть вредны для здоровья. В частности, он отметил салаты оливье и сельдь под шубой.

Праздничный стол
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Праздничный стол

Оливье, помимо своей значительной калорийности (до 500 калорий на одну порцию) может вызвать проблемы с пищеварением у людей с чувствительным желудком, гастритом или панкреатитом.

В то же время Логинов в разговоре с "Лентой.ру" отметил, что сельдь под шубой может вызывать задержку жидкости в организме из-за высокого содержания соли в рыбе. Он рекомендовал людям с повышенным давлением воздержаться от употребления этого блюда, так как оно может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы и вызвать повышение артериального давления.

Логинов также обратил внимание на опасность употребления алкоголя, особенно для людей с проблемами печени. Вместо сладких напитков рекомендуется выбирать сухие вина и минеральную воду с лимоном или травяной чай.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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