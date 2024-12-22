Главные ошибки в борьбе с похмельем: как не усугубить ситуацию

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие популярные методы борьбы с похмельем не только бесполезны, но и могут навредить вашему здоровью. Диетолог Сережина развенчала распространённые мифы о похмелье и рассказала, что действительно помогает восстановиться после праздников.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ напиток

Миф №1: Активированный уголь спасает от похмелья

Прием активированного угля на следующее утро — это неэффективное решение. Как объясняет эксперт, алкоголь уже впитывается в кровь задолго до того, как вы решите воспользоваться этим средством. Более того, уголь, принимаемый натощак, может спровоцировать проблемы с желудком, добавляя дискомфорт к уже имеющимся симптомам похмелья.

Миф №2: Алкоголь как "лекарство"

Популярный совет — "похмелиться" небольшим количеством алкоголя — ведет только к повторной интоксикации организма. Вместо облегчения это лишь усиливает нагрузку на печень, замедляя процесс восстановления.

Миф №3: Жирная еда помогает

Жирные продукты, которые многие считают "панацеей" от похмелья, наоборот, усложняют ситуацию. Они повышают нагрузку на поджелудочную железу и печень, замедляя восстановление организма после алкогольного стресса.

Миф №4: Рассол восстанавливает баланс

Хотя рассол часто советуют для восстановления солевого баланса, избыток соли перегружает почки. Это может привести к обратному эффекту, ухудшая общее состояние.

Что действительно помогает

Диетолог предлагает проверенные и безопасные методы борьбы с похмельем:

Гидратация

Пейте больше воды, чтобы помочь организму вывести токсины.

Травяные чаи и морсы

Они не только утоляют жажду, но и восполняют потерю витаминов.

Разбавленный лимонный сок

Он помогает восстановить кислотно-щелочной баланс.

Несладкие напитки

Избегайте сахара, чтобы не перегружать организм.

Профилактика — лучшее средство

Главное правило — избегать чрезмерной интоксикации. Контролируйте количество алкоголя, делайте паузы между тостами и не забывайте о правильном питании в течение вечера.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.



