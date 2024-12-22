Главные ошибки в борьбе с похмельем: как не усугубить ситуацию

Многие популярные методы борьбы с похмельем не только бесполезны, но и могут навредить вашему здоровью. Диетолог Сережина развенчала распространённые мифы о похмелье и рассказала, что действительно помогает восстановиться после праздников.
Миф №1: Активированный уголь спасает от похмелья
Прием активированного угля на следующее утро — это неэффективное решение. Как объясняет эксперт, алкоголь уже впитывается в кровь задолго до того, как вы решите воспользоваться этим средством. Более того, уголь, принимаемый натощак, может спровоцировать проблемы с желудком, добавляя дискомфорт к уже имеющимся симптомам похмелья.
Миф №2: Алкоголь как "лекарство"
Популярный совет — "похмелиться" небольшим количеством алкоголя — ведет только к повторной интоксикации организма. Вместо облегчения это лишь усиливает нагрузку на печень, замедляя процесс восстановления.
Миф №3: Жирная еда помогает
Жирные продукты, которые многие считают "панацеей" от похмелья, наоборот, усложняют ситуацию. Они повышают нагрузку на поджелудочную железу и печень, замедляя восстановление организма после алкогольного стресса.
Миф №4: Рассол восстанавливает баланс
Хотя рассол часто советуют для восстановления солевого баланса, избыток соли перегружает почки. Это может привести к обратному эффекту, ухудшая общее состояние.
Диетолог предлагает проверенные и безопасные методы борьбы с похмельем:
Гидратация
Пейте больше воды, чтобы помочь организму вывести токсины.
Травяные чаи и морсы
Они не только утоляют жажду, но и восполняют потерю витаминов.
Разбавленный лимонный сок
Он помогает восстановить кислотно-щелочной баланс.
Несладкие напитки
Избегайте сахара, чтобы не перегружать организм.
Главное правило — избегать чрезмерной интоксикации. Контролируйте количество алкоголя, делайте паузы между тостами и не забывайте о правильном питании в течение вечера.
Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
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