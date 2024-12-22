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Три причины отказаться от шампанского на Новый год

2:09
Здоровье

В ночь с 31 декабря на 1 января миллионы людей традиционно открывают бутылки шампанского, сопровождая этим ритуалом бой курантов. Однако, как отмечают диетологи, этот напиток может быть не лучшим выбором для праздничного стола. Звучит неожиданно, но эксперты утверждают, что, если выбирать между водкой и шампанским, стоит обратить внимание на более крепкий алкоголь.

Два бокала шампанского
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два бокала шампанского

Почему шампанское хуже

На первый взгляд, шампанское кажется безобидным — лёгким и праздничным. Но вот три причины, почему оно может нанести больше вреда, чем водка:

Газированность

Шампанское содержит углекислый газ, который ускоряет всасывание алкоголя в кровь. Это может привести к быстрому опьянению и дополнительной нагрузке на организм.

Содержание сахара

В шампанском может содержаться до 50 граммов сахара на литр. Для сравнения, дневная норма сахара для взрослого человека составляет всего 25 граммов. Праздничный бокал легко нарушает этот лимит, а целая бутылка — превышает норму вдвое. Такое количество сахара способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

Алкоголь в сочетании с сахаром

Такое "взрывное" сочетание делает шампанское одним из самых вредных спиртных напитков для организма. Диетологи рекомендуют избегать и полусладких вин, которые также содержат большое количество сахара.

Что выбрать вместо шампанского

Если отказаться от алкоголя не удаётся, медики советуют ограничить употребление водки до 50-100 мл. Этот напиток, при умеренных дозах, меньше влияет на сахарный обмен и не содержит углекислого газа. Однако лучший вариант — вовсе не употреблять алкоголь или заменить его безалкогольными напитками.

Новый год — время радости и праздника, но стоит помнить о здоровье, выбирая напитки для стола. Водка может быть более безопасным выбором, чем шампанское, но главное — соблюдать меру.

Уточнения

Шампа́нское - игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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