Нарколог Холдин объяснил 2 ключевые опасности конфет с алкоголем для здоровья

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Конфеты с добавлением алкоголя, как и другие десерты с алкогольным ароматом, представляют опасность для всех, но особенно для двух категорий людей. Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, кому стоит избегать таких угощений.

Фото: freepik конфеты

Некоторые сладости не содержат спирта в чистом виде, но обладают его запахом. По словам специалиста, ароматизаторы, используемые для создания алкогольного аромата в кондитерских изделиях, могут вызывать аллергические реакции. Поэтому людям, предрасположенным к аллергиям, настоятельно рекомендуется воздержаться от потребления сладостей с "ароматизаторами".

Однако конфеты с запахом и особенно вкусом алкоголя представляют собой гораздо больший риск для детей и подростков. Нарколог Виталий Холдин в интервью "Радио 1" отметил, что такие ароматизированные сладости могут стать "первым шагом к знакомству с настоящим алкоголем" для молодежи.

По словам врача, если подросток уже пробовал алкогольные десерты, он с большей вероятностью согласится попробовать настоящие спиртные напитки. Это может способствовать постепенному развитию алкогольной зависимости среди молодых людей.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



