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Диетолог Гинзбург назвал единственное варенье, которое не навредит здоровью

1:33
Здоровье

Может ли варенье приносить пользу? Да, утверждает диетолог Михаил Гинзбург, однако он подчеркивает, что для этого оно должно соответствовать определённым правилам.

Клубничное варенье
Фото: flickr.com by justgrimes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное варенье

Эксперт пояснил, что варенье, содержащее умеренное количество сахара, может быть полезным. Обычно в процессе приготовления домашние хозяюшки добавляют больше сахара, чтобы усилить его вкус. Однако важно помнить, что чрезмерное употребление сладостей может увеличить риск развития таких заболеваний, как диабет, гипертония и атеросклероз.

Чтобы сохранить вкус и пользу варенья, диетолог рекомендует увеличить содержание пектина в домашних заготовках. Чуть больше пектина, немного сахара и щепотка ароматных пряностей, таких как корица или гвоздика — вот рецепт полезного варенья. Ещё один совет: измените пропорции сахара и ягод с 1:1 на 1:10.

Важно помнить, что сахар не только усиливает вкус, но также выполняет функцию консерванта, предотвращая порчу варенья. Поэтому лучше избегать приготовления больших объёмов сладкого томления и хранить его в небольших порциях в холодильнике.

"Думаю, оно может стоять в холодильнике до месяца. Это легко определить экспериментально. То есть варить примерно столько, сколько бы хватило недели на три, а потом уже добавлять, варить снова", — отметил диетолог в беседе с "Москвой 24".

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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