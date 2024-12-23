Диетолог Гинзбург назвал единственное варенье, которое не навредит здоровью

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли варенье приносить пользу? Да, утверждает диетолог Михаил Гинзбург, однако он подчеркивает, что для этого оно должно соответствовать определённым правилам.

Фото: flickr.com by justgrimes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клубничное варенье

Эксперт пояснил, что варенье, содержащее умеренное количество сахара, может быть полезным. Обычно в процессе приготовления домашние хозяюшки добавляют больше сахара, чтобы усилить его вкус. Однако важно помнить, что чрезмерное употребление сладостей может увеличить риск развития таких заболеваний, как диабет, гипертония и атеросклероз.

Чтобы сохранить вкус и пользу варенья, диетолог рекомендует увеличить содержание пектина в домашних заготовках. Чуть больше пектина, немного сахара и щепотка ароматных пряностей, таких как корица или гвоздика — вот рецепт полезного варенья. Ещё один совет: измените пропорции сахара и ягод с 1:1 на 1:10.

Важно помнить, что сахар не только усиливает вкус, но также выполняет функцию консерванта, предотвращая порчу варенья. Поэтому лучше избегать приготовления больших объёмов сладкого томления и хранить его в небольших порциях в холодильнике.

"Думаю, оно может стоять в холодильнике до месяца. Это легко определить экспериментально. То есть варить примерно столько, сколько бы хватило недели на три, а потом уже добавлять, варить снова", — отметил диетолог в беседе с "Москвой 24".

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

