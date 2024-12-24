Нехватка магния: как её распознать и что предпринять

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье человека напрямую зависит от сбалансированного питания. Нехватка одного лишь минерала может спровоцировать серьёзные проблемы. Магний — ключевой элемент для нормального функционирования организма, и его дефицит особенно опасен.

Фото: Freepik is licensed under Free license Полезные продукты

Признаки нехватки магния

Обратите внимание на следующие тревожные симптомы:

Сильная слабость и упадок сил. Даже небольшая физическая активность может вызывать головокружение и проблемы с координацией.

Потеря аппетита. Вы начинаете есть всё меньше без видимых причин.

Трудности с кишечником. Задержка опорожнения становится регулярной проблемой.

Онемение конечностей. Неприятное ощущение может появляться внезапно.

Проблемы с волосами и ногтями. Ломкость, выпадение, сухость и отсутствие блеска часто указывают на нехватку магния.

Как восполнить дефицит

Не стоит сразу покупать витаминные комплексы. Лучше обогатить рацион продуктами, богатыми магнием:

рыба, креветки, молочные продукты;

бобовые и кунжут;

авокадо, яблоки, бананы, курага;

гречка и другие крупы.

Правильное питание поможет не только восполнить нехватку магния, но и улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

