Имбирь и здоровье: пять целебных свойств пряности

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имбирь — не просто популярная пряность с терпким вкусом, но и мощный природный помощник в укреплении здоровья. В древности его активно использовали как лекарство от множества недугов, и сегодня этот продукт подтверждает свою ценность.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ имбирь

Чем полезен корень имбиря?

1. Помощь при мигренях и головной боли

Регулярное употребление имбиря помогает справляться с сильной головной болью. Его компоненты оказывают расслабляющее и противовоспалительное действие.

2. Профилактика и лечение инфекций

Имбирь укрепляет иммунитет и защищает от вирусных и бактериальных инфекций. А если вы уже заболели, тёплый напиток с имбирём способен ускорить выздоровление.

3. Справляется с переутомлением

При больших нагрузках — умственных или физических — имбирь помогает организму восстановиться, предотвращая переутомление.

4. Защита от онкологии

Научные исследования подтверждают, что вещества в составе имбиря снижают риск развития раковых заболеваний.

5. Поддержка в борьбе с лишним весом

Имбирь стимулирует обмен веществ, помогая быстрее сжигать жир и справляться с избыточным весом.

Как включить имбирь в рацион?

Добавляйте его в блюда, напитки или употребляйте свежим — это простой и эффективный способ укрепить здоровье.