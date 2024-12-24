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Имбирь и здоровье: пять целебных свойств пряности

1:28
Здоровье

Имбирь — не просто популярная пряность с терпким вкусом, но и мощный природный помощник в укреплении здоровья. В древности его активно использовали как лекарство от множества недугов, и сегодня этот продукт подтверждает свою ценность.

имбирь
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
имбирь

Чем полезен корень имбиря?

1. Помощь при мигренях и головной боли

Регулярное употребление имбиря помогает справляться с сильной головной болью. Его компоненты оказывают расслабляющее и противовоспалительное действие.

2. Профилактика и лечение инфекций

Имбирь укрепляет иммунитет и защищает от вирусных и бактериальных инфекций. А если вы уже заболели, тёплый напиток с имбирём способен ускорить выздоровление.

3. Справляется с переутомлением

При больших нагрузках — умственных или физических — имбирь помогает организму восстановиться, предотвращая переутомление.

4. Защита от онкологии

Научные исследования подтверждают, что вещества в составе имбиря снижают риск развития раковых заболеваний.

5. Поддержка в борьбе с лишним весом

Имбирь стимулирует обмен веществ, помогая быстрее сжигать жир и справляться с избыточным весом.

Как включить имбирь в рацион?

Добавляйте его в блюда, напитки или употребляйте свежим — это простой и эффективный способ укрепить здоровье.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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