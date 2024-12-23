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Глаза могут предупредить о раке лёгких: названы симптомы

1:22
Здоровье

Проблемы со зрением могут быть первыми тревожными сигналами о развитии онкологического заболевания. Британские специалисты пришли к выводу, что некоторые изменения в глазах могут указывать на рак лёгких.

На приёме у врача
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
На приёме у врача

Почему глаза связаны с лёгкими?

Злокачественные клетки, выделяемые из органов дыхания, способны проникать в мозг через кровоток. Поражение центральной нервной системы напрямую отражается на зрении, вызывая специфические изменения.

Три главных признака

Медики назвали три характерных глазных симптома, которые могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания:

  • Диплопия (двоение в глазах) — связана с нарушением работы мозга из-за воздействия раковых клеток.
  • Очень маленькие зрачки — возможный признак поражения нервной системы.
  • Опущенное веко — один из симптомов, вызванных повреждением центральной нервной системы.

Когда стоит обратиться к врачу?

Особую тревогу должны вызывать сочетания этих симптомов с другими проявлениями, такими как:

  • частые мигрени,
  • судороги,
  • внезапные нарушения речи.

Специалисты подчёркивают, что раннее обращение за медицинской помощью играет ключевую роль в выявлении и лечении онкологических заболеваний.

Уточнения

Диплопи́я (от греч. diplous - "двойной" и греч. ops - "глаз"), широко известная также как двойное зрение (нем. Doppelbilder, англ. double vision), — одновременное представление двух изображений одного объекта, которые могут быть смещены по горизонтали, вертикали, диагонали или повёрнуты относительно друг друга.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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