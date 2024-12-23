Глаза могут предупредить о раке лёгких: названы симптомы

Проблемы со зрением могут быть первыми тревожными сигналами о развитии онкологического заболевания. Британские специалисты пришли к выводу, что некоторые изменения в глазах могут указывать на рак лёгких.
Злокачественные клетки, выделяемые из органов дыхания, способны проникать в мозг через кровоток. Поражение центральной нервной системы напрямую отражается на зрении, вызывая специфические изменения.
Медики назвали три характерных глазных симптома, которые могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания:
Особую тревогу должны вызывать сочетания этих симптомов с другими проявлениями, такими как:
Специалисты подчёркивают, что раннее обращение за медицинской помощью играет ключевую роль в выявлении и лечении онкологических заболеваний.
Диплопи́я (от греч. diplous - "двойной" и греч. ops - "глаз"), широко известная также как двойное зрение (нем. Doppelbilder, англ. double vision), — одновременное представление двух изображений одного объекта, которые могут быть смещены по горизонтали, вертикали, диагонали или повёрнуты относительно друг друга.
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.