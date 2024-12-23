Глаза могут предупредить о раке лёгких: названы симптомы

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы со зрением могут быть первыми тревожными сигналами о развитии онкологического заболевания. Британские специалисты пришли к выводу, что некоторые изменения в глазах могут указывать на рак лёгких.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International На приёме у врача

Почему глаза связаны с лёгкими?

Злокачественные клетки, выделяемые из органов дыхания, способны проникать в мозг через кровоток. Поражение центральной нервной системы напрямую отражается на зрении, вызывая специфические изменения.

Три главных признака

Медики назвали три характерных глазных симптома, которые могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания:

Диплопия (двоение в глазах) — связана с нарушением работы мозга из-за воздействия раковых клеток.

Очень маленькие зрачки — возможный признак поражения нервной системы.

Опущенное веко — один из симптомов, вызванных повреждением центральной нервной системы.

Когда стоит обратиться к врачу?

Особую тревогу должны вызывать сочетания этих симптомов с другими проявлениями, такими как:

частые мигрени,

судороги,

внезапные нарушения речи.

Специалисты подчёркивают, что раннее обращение за медицинской помощью играет ключевую роль в выявлении и лечении онкологических заболеваний.

Уточнения

Диплопи́я (от греч. diplous - "двойной" и греч. ops - "глаз"), широко известная также как двойное зрение (нем. Doppelbilder, англ. double vision), — одновременное представление двух изображений одного объекта, которые могут быть смещены по горизонтали, вертикали, диагонали или повёрнуты относительно друг друга.

