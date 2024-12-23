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Продукты, которые воруют сон у подростков

1:45
Здоровье

Проблемы со сном всё чаще возникают у подростков, и причина этого может скрываться в их повседневном рационе. Учёные из Австралии составили список продуктов, которые негативно влияют на качество сна.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Газировка и фастфуд под прицелом

Исследование, проведённое специалистами Квинслендского университета, выявило, что частое употребление газированных напитков и фастфуда связано с бессонницей у подростков. Эти продукты не только ухудшают сон, но и способны снижать когнитивные способности, негативно сказываясь на успеваемости и общем самочувствии.

Как проходило исследование

Учёные проанализировали данные о здоровье более 175 тысяч подростков. Среди них около 7% сообщили о регулярных проблемах со сном.

Выяснилось, что те, кто страдал от бессонницы, выпивали в среднем три порции газированных напитков в день и ели фастфуд не менее четырёх раз в неделю. Такой рацион, по мнению исследователей, играет ключевую роль в возникновении проблем со сном.

Вредная пища и её последствия

Чрезмерное потребление сахара и жирной пищи может вызывать не только бессонницу, но и ухудшение общего самочувствия. Постоянное чувство усталости и снижение концентрации — частые спутники тех, кто злоупотребляет газировкой и фастфудом.

Рекомендации учёных

Авторы исследования советуют ограничить вредные продукты в рационе, особенно напитки с высоким содержанием сахара и полуфабрикаты. Отказ от этих привычек поможет не только улучшить сон, но и положительно скажется на здоровье подростков в целом.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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