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Опасность картофеля для гипертоников: советы по употреблению

1:24
Здоровье

Картофель — привычный продукт на столе, который при умеренном употреблении приносит пользу организму. Однако избыточное его потребление может привести к повышению артериального давления, особенно у людей, склонных к гипертонии.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Как картофель влияет на давление?

Американские учёные установили, что употребление картофеля более четырёх раз в неделю увеличивает риск высокого давления на 11%. Причина в его высоком гликемическом индексе, который может способствовать повышению уровня сахара в крови и, как следствие, негативно влиять на давление.

Безопасная доза

Медики считают, что оптимальная доза картофеля для ежедневного употребления составляет 300 граммов. В таком количестве продукт обогащает организм:

  • витаминами (например, витамином С);
  • минералами (калий, магний);
  • пищевыми волокнами;
  • антиоксидантами.

Как снизить риск гипертонии?

Чтобы уменьшить негативное влияние картофеля на давление, специалисты советуют:

  • Сократить количество блюд с картофелем в рационе, особенно жареного.
  • Включить в меню варёную свёклу или свекольный сок, которые помогают регулировать давление благодаря содержанию нитратов.
  • Умеренность в употреблении картофеля и сбалансированное питание помогут избежать рисков и сохранить здоровье.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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