Опасность картофеля для гипертоников: советы по употреблению

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Картофель — привычный продукт на столе, который при умеренном употреблении приносит пользу организму. Однако избыточное его потребление может привести к повышению артериального давления, особенно у людей, склонных к гипертонии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Как картофель влияет на давление?

Американские учёные установили, что употребление картофеля более четырёх раз в неделю увеличивает риск высокого давления на 11%. Причина в его высоком гликемическом индексе, который может способствовать повышению уровня сахара в крови и, как следствие, негативно влиять на давление.

Безопасная доза

Медики считают, что оптимальная доза картофеля для ежедневного употребления составляет 300 граммов. В таком количестве продукт обогащает организм:

витаминами (например, витамином С);

минералами (калий, магний);

пищевыми волокнами;

антиоксидантами.

Как снизить риск гипертонии?

Чтобы уменьшить негативное влияние картофеля на давление, специалисты советуют:

Сократить количество блюд с картофелем в рационе, особенно жареного.

Включить в меню варёную свёклу или свекольный сок, которые помогают регулировать давление благодаря содержанию нитратов.

Умеренность в употреблении картофеля и сбалансированное питание помогут избежать рисков и сохранить здоровье.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

