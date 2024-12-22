Опасность картофеля для гипертоников: советы по употреблению

Картофель — привычный продукт на столе, который при умеренном употреблении приносит пользу организму. Однако избыточное его потребление может привести к повышению артериального давления, особенно у людей, склонных к гипертонии.
Американские учёные установили, что употребление картофеля более четырёх раз в неделю увеличивает риск высокого давления на 11%. Причина в его высоком гликемическом индексе, который может способствовать повышению уровня сахара в крови и, как следствие, негативно влиять на давление.
Медики считают, что оптимальная доза картофеля для ежедневного употребления составляет 300 граммов. В таком количестве продукт обогащает организм:
Чтобы уменьшить негативное влияние картофеля на давление, специалисты советуют:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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