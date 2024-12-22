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Минеральная вода: секрет лечения гастрита и анемии

2:43
Здоровье

Минеральная вода — это не только освежающий напиток, но и мощный инструмент в борьбе с различными заболеваниями. Если выбрать правильный вид воды и подходящий способ её применения, можно значительно улучшить здоровье.

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Сернистая вода: помощник при гастрите и кожных болезнях

Сернистая минеральная вода особенно полезна для людей с гипоацидным гастритом. Врачи рекомендуют два раза в год проходить курс лечения продолжительностью 18 дней, выпивая пять-шесть стаканов воды в день. В специализированных центрах можно также проводить внутренние промывания.

Кроме гастрита, эта вода помогает при:

  • заболеваниях печени;
  • колитах;
  • эндокринных нарушениях;
  • сахарном диабете.

Сернистые ванны — ещё один способ применения, который отлично зарекомендовал себя в лечении кожных болезней.

Йодированная вода: лечение ревматизма и укрепление иммунитета

Йодированная вода оказывает комплексное влияние на организм. Наружное применение, такое как ванны, эффективно при ревматизме, помогает снизить артериальное давление и расширить сосуды.

При внутреннем употреблении она полезна для:

  • лечения зобного гипертиреоза;
  • выведения токсичных веществ, например свинца или ртути;
  • повышения иммунитета.

Ингаляции с йодированной водой облегчают насморк и улучшают общее состояние дыхательной системы.

Хлоридно-натриевая вода: решение для язвы и запоров

Слабоминерализованная хлоридно-натриевая вода помогает нормализовать секрецию желудочного сока, что делает её отличным средством для лечения язвы. Она также улучшает работу пищеварительных ферментов.

При запорах полезно пить два стакана такой воды натощак утром. Для диабетиков хлоридная вода помогает улучшить выработку инсулина, если пройти курс лечения продолжительностью 18 дней один-два раза в год.

Железосодержащая вода: борьба с анемией

Железистые воды, содержащие до 10 мг железа на литр, незаменимы для лечения железодефицитной анемии. Они стимулируют обмен веществ, повышают выносливость и укрепляют иммунитет.

Однако есть важные ограничения:

  • не сочетайте такое лечение с молочными продуктами;
  • избегайте железистых вод при лейкемии, язвах и низком давлении.

Минеральная вода может стать мощным помощником в лечении, но важно помнить, что её применение должно быть согласовано с врачом, чтобы избежать побочных эффектов.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] "желудок" + суффикс -itis "воспаление") — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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