Семечки под ударом: почему этот продукт опасен для здоровья

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие любят щёлкать семечки, но немногие задумываются о том, к каким проблемам может привести их чрезмерное употребление. Семечки подсолнуха — продукт, который нужно употреблять с осторожностью, особенно если вы склонны к лишнему весу или имеете определённые заболевания.

Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ семечки

В чём опасность семечек?

Семечки подсолнуха крайне калорийны. Всего 50 граммов очищенных семян содержат около 400 килокалорий. Такой калорийный продукт при регулярном употреблении может стать причиной набора веса, особенно у людей, склонных к полноте.

Диетолог Марина Макиша предупреждает, что ожирение может вызвать поломку энергетического обмена организма. А это, в свою очередь, ведёт к внутрисистемному воспалению и развитию множества заболеваний.

"И целый букет заболеваний", — подчёркивает эксперт.

Кому стоит отказаться от семечек?

По словам профессора Михаила Гинзбурга, семечки представляют угрозу не только для тех, кто хочет сохранить фигуру. Они противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью и аллергией. В этих случаях даже небольшие порции могут обострить существующие проблемы и нанести вред здоровью.

Золотая середина

Это не значит, что семечки нужно полностью исключить из рациона. Главное — умеренность. Если вы контролируете порции и употребляете семечки как небольшую добавку к основному питанию, их польза для организма не вызывает сомнений. Однако злоупотребление этим продуктом может стать настоящей угрозой для вашего здоровья.

Уточнения

Подсо́лнечник одноле́тний или Подсо́лнечник ма́сличный (лат. Heliánthus ánnuus) — вид травянистых растений из рода Подсолнечник семейства Астровые.

