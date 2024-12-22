Семечки под ударом: почему этот продукт опасен для здоровья

Многие любят щёлкать семечки, но немногие задумываются о том, к каким проблемам может привести их чрезмерное употребление. Семечки подсолнуха — продукт, который нужно употреблять с осторожностью, особенно если вы склонны к лишнему весу или имеете определённые заболевания.
Семечки подсолнуха крайне калорийны. Всего 50 граммов очищенных семян содержат около 400 килокалорий. Такой калорийный продукт при регулярном употреблении может стать причиной набора веса, особенно у людей, склонных к полноте.
Диетолог Марина Макиша предупреждает, что ожирение может вызвать поломку энергетического обмена организма. А это, в свою очередь, ведёт к внутрисистемному воспалению и развитию множества заболеваний.
"И целый букет заболеваний", — подчёркивает эксперт.
По словам профессора Михаила Гинзбурга, семечки представляют угрозу не только для тех, кто хочет сохранить фигуру. Они противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью и аллергией. В этих случаях даже небольшие порции могут обострить существующие проблемы и нанести вред здоровью.
Это не значит, что семечки нужно полностью исключить из рациона. Главное — умеренность. Если вы контролируете порции и употребляете семечки как небольшую добавку к основному питанию, их польза для организма не вызывает сомнений. Однако злоупотребление этим продуктом может стать настоящей угрозой для вашего здоровья.
Подсо́лнечник одноле́тний или Подсо́лнечник ма́сличный (лат. Heliánthus ánnuus) — вид травянистых растений из рода Подсолнечник семейства Астровые.
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