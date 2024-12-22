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Эти лекарства могут стать причиной деменции

2:27
Здоровье

Некоторые популярные лекарства, при их длительном применении, могут значительно повышать риск развития деменции. Это утверждение вызывает немалую тревогу, но знание об этом поможет снизить возможные риски.

Биохакинг
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биохакинг

Что говорят врачи?

Американский врач-анестезиолог Зейн Хасан рассказал об этом в своём аккаунте в TikTok, перечислив препараты, которые оказывают негативное влияние на мозг. Его заявление вызвало большой интерес и волну обсуждений.

Лекарства от изжоги с омепразолом

Препараты от изжоги, содержащие омепразол, были названы одними из главных "подозреваемых". Хасан пояснил, что это вещество способствует накоплению в мозге белка бета-амилоида — одного из ключевых факторов, связанных с развитием деменции. Кроме того, такие лекарства ухудшают усвоение витамина В12, дефицит которого негативно сказывается на когнитивных способностях и памяти.

Бензодиазепины и их долгосрочные последствия

Лекарства этой группы, применяемые для лечения тревожных расстройств, неврозов, панических атак и бессонницы, также попали в список. Хасан предупредил: длительное применение бензодиазепинов может привести к когнитивным нарушениям, включая слабоумие.

Риски после операций: опиаты и опиоиды

Используемые для анестезии и обезболивания, эти препараты также увеличивают вероятность деменции. Тайваньские исследователи выяснили, что риск её возникновения удваивается в течение 3-7 лет после оперативного вмешательства под наркозом. Это серьёзный повод обсудить необходимость таких препаратов с врачом.

Аллергия и антидепрессанты: скрытые угрозы

Лекарства от аллергии, содержащие дифенгидрамин, и антидепрессанты также были упомянуты как потенциально вредные для мозга. Их влияние на когнитивные способности требует дополнительного изучения, но уже сейчас врачи советуют быть осторожными при длительном применении.

Что делать?

Если вы принимаете указанные препараты, не прекращайте их приём самостоятельно. Лучше обсудите с врачом возможные альтернативы или минимизацию дозировки. Важно понимать, что любые лекарства должны приниматься под контролем специалиста.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Типсин Денис
Проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний молочных желез, в том числе мастита, мастопатии, фиброаденомы молочной железы, внутрипротоковой папилломы, кисты молочной железы, лактостаза.
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