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Семь простых шагов к уменьшению воспаления в организме — меняем образ жизни

2:05
Здоровье

Если вы испытываете усталость, сыпь, боль в суставах или другие симптомы, обратитесь к врачу, чтобы исключить хронические заболевания. Также начните больше заботиться о своем здоровье, снижая риск воспаления, следуя простым научно обоснованным советам.

Девушка в лесу
Фото: unsplash.com by Doug Robichaud killer_dogma, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в лесу
  1. Пейте меньше алкоголя. Сокращение употребления алкоголя может уменьшить воспаление. Организм воспринимает алкоголь как токсин, что вызывает сильную реакцию иммунной системы. Если у вас уже есть хроническое заболевание, употребление алкоголя может усугубить ситуацию. Алкоголь способствует системному воспалению, нарушая микробиом кишечника, функцию печени и мозг. Симптомы похмелья отражают системное воспаление, вызванное алкоголем. Этот цикл может привести к долгосрочным проблемам, включая повреждение печени и тканей кишечника.
  2. Откажитесь от табака. Курение вредит кишечнику и легким, что может привести к хроническим проблемам со здоровьем, включая ревматоидный артрит. Отказ от курения улучшит ваше здоровье и маркеры воспаления.
  3. Хорошо высыпайтесь ночью. Качественный сон важен для здоровья и уменьшения воспаления. Непостоянный сон и нарушения сна могут вызвать воспаление. С возрастом требуется меньше сна, но для начала достаточно хотя бы шести-семи часов.
  4. Уменьшите стресс. Стресс может спровоцировать воспаление, нарушая сон, аппетит и осознанность. Гормон стресса, кортизол, может включить гены, запускающие воспалительную реакцию.
  5. Займитесь физической активностью. Упражнения снижают воспаление за счет высвобождения белков и помогают метаболизировать сахар. Избегайте высокоинтенсивных упражнений, которые могут вызвать воспаление. Выбирайте упражнения с низкой ударной нагрузкой, такие как езда на велосипеде, плавание или ходьба.

Уточнения

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя.

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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