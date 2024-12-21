Психиатр раскрыл, как бороться с рождественский депрессией

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Психиатр Паоло Крепет подчёркивает, что праздники, такие как Рождество, могут усиливать чувство одиночества, особенно для тех, кто не может провести их с близкими. По его словам, наблюдение за тем, как другие собираются вместе, усугубляет ощущение изоляции, особенно в условиях современных трудностей. Крепет вспоминает случай из своей практики, когда во время ведения радиопрограммы в Рождество с ним связалось множество одиноких людей, что подтверждает, что проблема одиночества в праздничные дни существует давно, сообщает orizzontescuola. it.

Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рождественская свеча, снеговик

Эксперт предостерегает от слишком доверчивого отношения к статистике "рождественской депрессии", которая часто основывается на ненаучных данных. Однако он обращает внимание на данные AIFA (Итальянского агентства по лекарственным средствам), указывающие на рост потребления антидепрессантов, хотя это явление наблюдается уже давно, и цифры продаж не всегда отражают реальное потребление.

Для борьбы с рождественской меланхолией Крепет советует выходить из дома, даже на короткую прогулку или для того, чтобы выпить кофе в баре. Он объясняет, что такие простые действия помогают преодолеть изоляцию и отвлечься от тягостных мыслей. Даже при плохой погоде он рекомендует искать альтернативы, например, посетить церковь, независимо от степени религиозности, или прогуляться по городу, подчёркивая, что такие занятия могут положительно повлиять на психологическое состояние.

Уточнения

Психиатри́я (от др.-греч. ψυχή — «дух», «душа», «характер»; + др.-греч. ἰατρεία «лечение», «исправление», «приведение в исходное состояние», далее от ἰατρός «врач») — отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства через призму методологии медицины, методы их диагностики, профилактики и лечения.



Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).



Меланхо́лия (от др.-греч. μελαγχολία — «разлитие чёрной жёлчи», то есть «меланхолия», ← μέλας «чёрный; тёмный» + χολή «жёлчь; гнев»; в русской терминологии хандра́, мра́чное помеша́тельство) — термин, использовавшийся вплоть до начала XX века для обозначения вида психических расстройств, характеризующихся состояниями с пониженным настроением. В настоящее время является синонимом тяжёлой эндогенной депрессии.

