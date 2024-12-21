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Эксперты выяснили, чем полезны ягоды для сосудов

1:47
Здоровье

Для естественной очистки артерий и вен одним из лучших фруктов является черника. Эта ягода богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые помогают уменьшить воспаление в артериях, улучшить их функцию и снизить кровяное давление, что особенно полезно для людей с гипертонией. Кроме того, черника способствует снижению уровня триглицеридов и холестерина, предотвращая образование жировых бляшек в артериях. Эти свойства делают её идеальным выбором для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, сообщает lanacion. com.ar.

Кровеносный сосуд с атеросклеротической бляшкой
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кровеносный сосуд с атеросклеротической бляшкой

Другим полезным фруктом для очистки артерий является клубника. Она содержит высокий уровень витамина С, который поддерживает эластичность вен и артерий, позволяя им сокращаться и расширяться для нормального кровотока. Клубника также богата фенольными соединениями, которые помогают снизить уровень холестерина в крови, предотвращая хроническое воспаление и окислительное повреждение. Эти качества делают клубнику важным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Система кровообращения — это сложная сеть сосудов, отвечающих за транспортировку крови по организму. Закупорки, вызванные холестериновыми бляшками, могут привести к серьёзным проблемам, таким как сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому важно поддерживать здоровый образ жизни, включая правильное питание, физическую активность и контроль веса. Эксперты рекомендуют включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как черника и клубника, для поддержания здоровья артерий и вен.

Уточнения

Антоцианы (также антоцианины; от греч. ἄνθος — цветок и греч. κυανός — синий, лазоревый) — окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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