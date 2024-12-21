Учёные выяснили, что масла из ультрапереработанных продуктов могут вызвать рак

4:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно недавнему исследованию, потребление масел, содержащихся в ультрапереработанных продуктах, может повысить риск развития колоректального рака. Исследование подчёркивает связь между такими продуктами, особенно теми, что богаты определёнными маслами, и увеличением вероятности возникновения этого опасного заболевания. В январском отчёте парламента и сената Франции за 2023 год отмечается, что потребление глубоко переработанных продуктов, таких как закуски и сладкие напитки, богатых сахаром, насыщенными жирами и химическими добавками, составляет от 30 до 35% калорий, потребляемых взрослыми. Эта тенденция вызывает серьёзные опасения в области общественного здравоохранения, особенно в контексте колоректального рака, который является одним из самых смертоносных видов рака во Франции. Национальный институт рака подчёркивает, что возраст играет важную роль в риске развития рака толстой кишки: 9 из 10 случаев заболевания приходится на людей старше 50 лет. Также к факторам риска относятся нездоровое питание, богатое животными жирами и красным мясом, недостаток физической активности, избыточный вес, а также употребление алкоголя и табака.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Исследование, проведённое учёными из USF Health и Онкологического института больницы общего профиля Тампы в США, показало, что ультрапереработанные продукты, содержащие масла, вызывающие воспалительные процессы, могут способствовать развитию колоректального рака. В ходе исследования, опубликованного в журнале Gut, изучались опухоли более чем 80 пациентов с колоректальным раком в возрасте от 30 до 85 лет. Было обнаружено, что в опухолях наблюдается избыток провоспалительных молекул (омега-6) и недостаток противовоспалительных (омега-3), что нарушает естественные механизмы заживления и создаёт условия для роста опухоли. Омега-6 жирные кислоты, часто содержащиеся в маслах семян, таких как подсолнечное, виноградное, каноловое и кукурузное, широко используются в ультрапереработанных продуктах и могут усиливать воспалительные процессы.

Доктор Тимоти Йитман, профессор хирургии Медицинского колледжа Морсани USF Health и заместитель директора Центра трансляционных исследований и инноваций Института рака TGH, подчеркнул необходимость пересмотра состава западной диеты, которая часто включает чрезмерное потребление сахара, насыщенных жиров, ультрапереработанных продуктов и масел на основе семян. Эти масла, богатые провоспалительными липидами, нарушают баланс иммунной системы, способствуя хроническому воспалению, которое может играть ключевую роль в развитии и прогрессировании колоректального рака. Доктор Йитман отметил, что регулярное употребление ультрапереработанных продуктов снижает способность организма к заживлению, усиливает воспаление и подавляет иммунную систему, что в конечном итоге способствует росту раковых клеток.

Для снижения риска колоректального рака исследователи рекомендуют использовать масла, богатые омега-3, такие как масло авокадо или рыбий жир, а также поддерживать баланс между омега-6 и омега-3 жирными кислотами. Сегодня в рационе людей содержится в 15 раз больше омега-6, чем рекомендуемое соотношение 5:1. Омега-3 помогают восстановить иммунный баланс, уменьшить воспаление и поддержать естественные процессы заживления. Также рекомендуется использовать оливковое масло первого отжима, богатое мононенасыщенными жирными кислотами, которое снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышает уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Полифенолы, антиоксиданты и витамины, содержащиеся в оливковом масле, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических состояний.

Уточнения

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.

Вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто обобщённую группу таких опухолей называют упрощённо колоректальным раком, хотя в русском языке это более узкий термин (не включающий в себя, в частности, лимфому толстого кишечника); английский же термин охватывает также и рак прямой кишки.

