Апноэ во сне: как распознать и предотвратить серьёзное заболевание

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В медицинском учреждении "Св. Ивана Рильского" в Горной Оряховице, Болгария, состоялось бесплатное обследование на предмет апноэ во сне.

Фото: Openverse by adamdachis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дедушка спит

Как сообщил корреспондент болгарского издания "Фокус", это уже третья ежегодная акция, организованная специалистами ЛОР-отделения.

Пациенты были предварительно отобраны с помощью специального опросника, который помогает выявить риск развития заболевания по характерным симптомам.

Люди, обратившиеся за консультацией, жаловались на ночной храп и внезапные остановки дыхания, сонливость за рулём, головные боли, проблемы с памятью, раздражительность и другие неприятные ощущения.

Доктор Стоян Стоянов, проводивший исследование, направил пациентов на холтеровскую диагностику на дому. Это исследование, проводимое с использованием специального аппарата во время сна, позволяет получить важные данные о пациенте и определить тип апноэ: центральное, обструктивное или смешанное. Также в заключении указывается, требуется ли пациенту дальнейшее лечение с помощью аппарата CPAP или хирургическое вмешательство.

В медицинском учреждении отметили, что среди пациентов с подозрением на апноэ во сне были люди с избыточным весом в возрасте от 40 до 50 лет. Они также жаловались на храп, остановки дыхания, проблемы с памятью и сонливость.

Лечение апноэ во сне осуществляется с помощью аппарата CPAP, который настраивается индивидуально для каждого пациента.

Также было выявлено три случая тяжёлого апноэ во сне среди пациентов, которым потребовалась хирургическая операция.

Апноэ — это серьёзное заболевание, которое может привести к различным осложнениям и проблемам со здоровьем. Оно может вызвать или усугубить сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, диабет второго типа, проблемы с печенью и другие связанные с этим состояния.

По статистике, около 45% пациентов умирают от тяжёлой формы апноэ во сне, не имея других жалоб, а причиной смерти становятся сердечно-сосудистые осложнения.

Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, дословно — «безветрие») — остановка дыхательных движений.



