Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучший способ похудеть без спортзала: всего 20 минут в день.
Зачем в авто нужен крючок над дверью
Блогер Дима Масленников раскрыл детали личной жизни: закрутилось, завертелось
Молдавия перейдёт на евро
Безопасный и практичный ламинат: как выбрать покрытие для детской
Простой способ обновить старую мебель и сделать её актуальной
Три хитрости со старым вареньем, которые увеличат урожай
Авиация и ограничения — авиакомпании пытаются собрать дополнительные деньги с пассажиров
Психиатр объяснил, можно ли было предотвратить смерть Яниса Тиммы

Апноэ во сне: как распознать и предотвратить серьёзное заболевание

2:18
Здоровье

В медицинском учреждении "Св. Ивана Рильского" в Горной Оряховице, Болгария, состоялось бесплатное обследование на предмет апноэ во сне.

Дедушка спит
Фото: Openverse by adamdachis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дедушка спит

Как сообщил корреспондент болгарского издания "Фокус", это уже третья ежегодная акция, организованная специалистами ЛОР-отделения.

Пациенты были предварительно отобраны с помощью специального опросника, который помогает выявить риск развития заболевания по характерным симптомам.

Люди, обратившиеся за консультацией, жаловались на ночной храп и внезапные остановки дыхания, сонливость за рулём, головные боли, проблемы с памятью, раздражительность и другие неприятные ощущения.

Доктор Стоян Стоянов, проводивший исследование, направил пациентов на холтеровскую диагностику на дому. Это исследование, проводимое с использованием специального аппарата во время сна, позволяет получить важные данные о пациенте и определить тип апноэ: центральное, обструктивное или смешанное. Также в заключении указывается, требуется ли пациенту дальнейшее лечение с помощью аппарата CPAP или хирургическое вмешательство.

В медицинском учреждении отметили, что среди пациентов с подозрением на апноэ во сне были люди с избыточным весом в возрасте от 40 до 50 лет. Они также жаловались на храп, остановки дыхания, проблемы с памятью и сонливость.

Лечение апноэ во сне осуществляется с помощью аппарата CPAP, который настраивается индивидуально для каждого пациента.

Также было выявлено три случая тяжёлого апноэ во сне среди пациентов, которым потребовалась хирургическая операция.

Апноэ — это серьёзное заболевание, которое может привести к различным осложнениям и проблемам со здоровьем. Оно может вызвать или усугубить сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, диабет второго типа, проблемы с печенью и другие связанные с этим состояния.

По статистике, около 45% пациентов умирают от тяжёлой формы апноэ во сне, не имея других жалоб, а причиной смерти становятся сердечно-сосудистые осложнения.

Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, дословно — «безветрие») — остановка дыхательных движений.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Наука и техника
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов Аудио 
Лучшие сладкие сорта помидоров для вашего сада
Садоводство, цветоводство
Лучшие сладкие сорта помидоров для вашего сада
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Пронзительный фальцет Зеленского. С чьей пулей бродит по Украине всадник без головы Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Молдавия перейдёт на евро
Безопасный и практичный ламинат: как выбрать покрытие для детской
Апноэ во сне: как распознать и предотвратить серьёзное заболевание
Простой способ обновить старую мебель и сделать её актуальной
Три хитрости со старым вареньем, которые увеличат урожай
Авиация и ограничения — авиакомпании пытаются собрать дополнительные деньги с пассажиров
Психиатр объяснил, можно ли было предотвратить смерть Яниса Тиммы
Как вернуть мягкость махровым полотенцам: 3 простых способа
Что посмотреть в Пскове?
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.