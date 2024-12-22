Аномально высокий уровень радиации в питьевой воде Франции: каждый седьмой француз в опасности

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое Mediapart и Комиссией независимых исследований и информации о радиоактивности (Criirad), выявило тревожную ситуацию: один из семи французов, или около десяти миллионов человек, потребляют водопроводную воду с уровнем трития, радиоактивных отходов ядерной энергетики, в пять раз превышающим рекомендуемые нормы. Это открытие вызывает серьёзные вопросы о безопасности питьевой воды для здоровья и прозрачности информации о радиоактивности.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Река Сена

Исследование показало, что концентрация трития в воде достигает 2 Бк/л, что в пять раз выше стандарта. Хотя этот уровень ниже нормы в 10 000 Бк/л, установленного ВОЗ, остаётся беспокойство о последствиях длительного воздействия, особенно для уязвимых групп населения, пишет французское издание JVTech.

Районы, наиболее пострадавшие от загрязнения, расположены вблизи атомных электростанций, особенно рек Сены, Луары, Вены, Гаронны и Роны. Крупные города, такие как Париж, Нант, Анже, Тур, Орлеан и Лион, столкнулись с высокими уровнями трития. Отсутствие систематического контроля затрудняет оценку реальных масштабов явления. Интерактивная карта, предоставленная Criirad, позволяет проверить, затронут ли ваш муниципалитет.

Отсутствие регулирования?

Исследование ставит вопросы об управлении радиоактивностью во Франции и информации для потребителей. Действующие правила требуют расследования после превышения порога в 100 Бк/л, но при более низких концентрациях никаких действий в этом отношении не предпринимается, несмотря на предупреждения в течение нескольких лет.

Отсутствие научного консенсуса о долгосрочных последствиях трития усиливает обеспокоенность. Некоторые исследования указывают на возможность мутаций, что, в свою очередь, может увеличить риск бесплодия и заболеваний. Принцип предосторожности требует бдительности и прозрачности данных.

Переход на бутилированную воду не является жизнеспособным решением, особенно из-за наличия микропластика. Решение заключается в сокращении радиоактивных выбросов на атомных электростанциях, усиленном контроле качества питьевой воды и прозрачной информации. Задача состоит в обеспечении каждому доступа к безопасной воде — фундаментальному праву, которое не должно быть поставлено под угрозу.

Публикация исследования должна побудить государственные органы принять меры для обеспечения безопасности питьевой воды. Крайне важно усилить контроль, повысить прозрачность данных и инвестировать в решения по сокращению выбросов трития. От этого зависит будущее общественного здравоохранения.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.





Радиоактивное загрязнение — загрязнение местности и находящихся на ней объектов радиоактивными веществами.

