Как одно растение улучшает память и внимание

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом многие начинают замечать снижение когнитивных способностей: проблемы с памятью, концентрацией, нарушением мышления. Как сохранить ясность ума и поддержать здоровье мозга?

Фото: Openverse by carefulweb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дедушка

Одним из решений может стать гинкго билоба — растение с тысячелетней историей использования в медицине. Этот древний вид, известный своими веерообразными листьями, обладает множеством полезных свойств. Родом из Азии, гинкго выращивается сегодня по всему миру: в США, Европе, Китае и Корее. Его листья служат основой для настоев, экстрактов и таблеток.

Что делает гинкго билоба таким особенным

Исследования показывают, что это растение может оказывать положительное влияние на мозговую активность и кровообращение. Профессор Кармен Рубио отмечает: "Гинкго билоба помогает улучшить кровоток в центральной нервной системе, способствует умственной активности и обладает антиоксидантными свойствами". Благодаря содержанию флавоноидов, гинкголидов и билобалидов, растение защищает клетки мозга от окислительного стресса.

Польза для здоровья

Гинкго билоба используется в следующих целях:

Улучшение памяти и концентрации.

Снижение тревожности и стресса.

Поддержка сердечно-сосудистой системы.

Борьба с симптомами деменции и болезни Альцгеймера.

Сайт Tua Saúde рекомендует гинкго для пациентов с ранними стадиями деменции. Однако, как подчеркивает доктор Рубио, его использование в основном направлено на улучшение симптомов, а не на замедление прогрессирования заболевания.

Осторожность превыше всего

Несмотря на все преимущества, перед использованием гинкго билоба необходимо проконсультироваться с врачом. Семена растения в сыром или жареном виде могут быть токсичны, а употребление противопоказано детям и беременным женщинам.

Проблемы, при которых помогает гинкго билоба:

Беспокойство, астма, мигрень.

Высокое давление, проблемы со зрением у диабетиков.

Предменструальный синдром, шизофрения, сексуальная дисфункция.

Заболевания сердца, рассеянный склероз, рак.

Гинкго билоба — это не волшебная таблетка, но её полезные свойства могут стать отличным дополнением к поддержке здоровья и профилактике возрастных изменений.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

