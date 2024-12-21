Эксперты выяснили, как питаться для похудения в соответствие с группой крови

3:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диета по группе крови предлагает индивидуальный подход к питанию, основанный на биологических особенностях каждой группы крови. Эта концепция, разработанная врачом-натуропатом Питером Д'Адамо в 1996 году, предполагает, что употребление продуктов, соответствующих вашей группе крови, может помочь улучшить здоровье, продлить жизнь и достичь идеального веса. Д'Адамо утверждает, что антигены, определяющие группу крови, также присутствуют в кишечнике и взаимодействуют с пищей, влияя на её перевариваемость и общее состояние организма. Важным аспектом диеты является избегание лектинов — белков, которые могут вызывать слипание клеток крови и потенциальные проблемы со здоровьем, если они не соответствуют вашей группе крови, сообщает actualno.com.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Группа крови А. Люди с этой группой крови, согласно теории, эволюционно приспособлены к растительной диете, так как их предки занимались сельским хозяйством. У них низкий уровень желудочной кислоты, что затрудняет переваривание мяса, особенно красного. Им рекомендуется избегать молочных продуктов, пшеничных изделий и мяса, а вместо этого употреблять цельнозерновые продукты, фрукты, овощи (например, капусту, морковь, фасоль) и бобовые. Вегетарианская диета считается наиболее подходящей для этой группы.

Группа крови 0. Обладатели этой группы крови имеют высокий уровень кислотности в организме, что облегчает переваривание белков и жиров. Однако простые углеводы, такие как белая мука, быстро превращаются в жир из-за высокого уровня соответствующих ферментов. Им следует избегать простых углеводов и отдавать предпочтение нежирным белкам (курица, рыба, свинина, говядина), а также овощам и цельнозерновым продуктам (киноа, коричневый рис, просо, ячмень).

Группа крови B. Эта группа крови, возникшая в некоторых частях Азии, таких как Индия и Пакистан, считается "средней" между группами А и 0. Людям с группой крови B рекомендуется всеядная диета с равным количеством растительной и животной пищи. Полезными продуктами для них являются зелёные овощи, яйца, баранина, индейка и овсянка. Следует избегать курицы, кукурузы, гречки, чечевицы, помидоров, арахиса и кунжута.

Группа крови AB. Эта редкая группа крови, встречающаяся менее чем у 5% населения, комбинирует черты групп А и B. У людей с группой AB низкий уровень желудочной кислоты, что затрудняет переваривание мяса, которое часто откладывается в виде жира. Им рекомендуется умеренное употребление мяса, а также включение в рацион овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов.

Важно помнить, что диета по группе крови не заменяет профессиональную медицинскую консультацию. Перед внесением изменений в питание необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания или другие противопоказания. Самолечение может быть опасным, поэтому при любых симптомах заболевания следует обратиться к специалисту.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.

