Марк Кьюбан рассказал о 3 привычках, которые позволяют ему чувствовать себя моложе

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Марк Кьюбан считает, что шестидесятилетний возраст теперь можно сравнить с сорокалетним, и придерживается трёх простых привычек, чтобы сохранять молодость. Несмотря на то, что наука о борьбе со старением может быть сложной и высокотехнологичной, рутина самого Кьюбана оказывается удивительно простой и доступной. Его подход к долголетию включает регулярные пешие прогулки, вегетарианское питание и приём витаминов. Миллиардер и бизнесмен, известный по шоу "Shark Tank", не собирается соответствовать стереотипам о поведении людей своего возраста. В документальном фильме "Хакеры долголетия", доступном на платформах Amazon и Apple TV, он заявил, что ощущает себя на десятки лет моложе своих 66 биологических лет. Кьюбан отметил, что многие его ровесники выглядят хорошо, находятся в отличной физической форме и не ограничивают себя в активности. В отличие от некоторых предпринимателей, тратящих огромные суммы на антивозрастные процедуры, рутина Кьюбана не требует значительных финансовых вложений. Он рассказал, что его диета, физические упражнения и приём добавок помогают ему чувствовать себя молодым. Кьюбан подчеркнул, что если бы ему не приходилось смотреть в зеркало, он бы думал, что ему всего 35 лет, сообщает yahoo.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пенсионер занимается спортом

Физическая активность всегда была важной частью его жизни, и с возрастом её значение только увеличивается. Кьюбан признался, что сейчас тренируется больше, чем 10 или 15 лет назад, поскольку его организм нуждается в этом. Обычно он проводит в спортзале от 45 до 90 минут, уделяя внимание кардионагрузкам. Также он старается оставаться подвижным в любой ситуации. Например, во время съёмок "Shark Tank" он отказывается от использования тележек и проходит по 2 мили в день, перемещаясь между съёмочной площадкой и другими локациями. Исследования показывают, что увеличение количества шагов, даже на 500 в день, может положительно сказаться на продолжительности и качестве жизни.

С 2019 года Кьюбан придерживается вегетарианской диеты, считая, что с возрастом еда становится похожа на лекарство, необходимое для поддержания здоровья. Он отметил, что его рацион напрямую влияет на функционирование организма. Кьюбан также инвестировал в компании, производящие веганские и вегетарианские продукты, хотя признаёт, что такой выбор питания может усложнить посещение ресторанов или мероприятий, где преобладают блюда из мяса.

Для дополнительной поддержки здоровья Кьюбан ежедневно принимает добавки с витамином D и мелатонином, что помогает снизить воспаление и улучшить качество сна. Он также употребляет витамины D и E, которые связаны с замедлением процессов старения. Витамин D способствует усвоению кальция, укрепляя кости и иммунную систему, а также снижает риск онкологических заболеваний. Витамин E поддерживает иммунитет, уменьшает воспаление и защищает клетки от возрастных повреждений. Кьюбан подчеркнул, что инвестиции в своё здоровье через простые ежедневные привычки позволили ему продолжать заниматься тем, что имеет для него значение. Он также выразил мнение, что старение — это просто возможность оставаться собой, независимо от возраста.

Уточнения

Вегетариа́нство — система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей.

