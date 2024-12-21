Активированный уголь не спасёт: вот что помогает при похмелье

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие привычные методы борьбы с похмельем на самом деле не только бесполезны, но и вредны. О популярных заблуждениях рассказала врач медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Почему активированный уголь не поможет

Активированный уголь часто считают панацеей, но на утро после застолья он бесполезен. Как поясняет Сережина, алкоголь уже попадает в кровь, и уголь не может его нейтрализовать.

Более того, прием угля натощак может вызвать раздражение желудка и усугубить неприятные симптомы.

Алкоголь и жирная еда: мифы о восстановлении

Существует мнение, что небольшая доза алкоголя помогает избавиться от похмелья. Но, как уточняет врач, это приводит лишь к повторной интоксикации организма.

Жирная еда — еще одно популярное "средство". Однако она лишь увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу, ухудшая общее состояние.

Рассол и соль: где правда?

Употребление рассола считается классическим способом восстановления солевого баланса. Но избыток соли может перегрузить почки, что усугубляет симптомы похмелья.

Что действительно помогает?

Сережина рекомендует следующие средства для облегчения состояния:

травяные чаи;

несладкие морсы;

разбавленный лимонный сок;

чистая вода.

Основной акцент в борьбе с похмельем стоит делать на предотвращении интоксикации, а не на устранении симптомов.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.



