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Активированный уголь не спасёт: вот что помогает при похмелье

1:34
Здоровье

Многие привычные методы борьбы с похмельем на самом деле не только бесполезны, но и вредны. О популярных заблуждениях рассказала врач медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина.

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

Почему активированный уголь не поможет

Активированный уголь часто считают панацеей, но на утро после застолья он бесполезен. Как поясняет Сережина, алкоголь уже попадает в кровь, и уголь не может его нейтрализовать.

Более того, прием угля натощак может вызвать раздражение желудка и усугубить неприятные симптомы.

Алкоголь и жирная еда: мифы о восстановлении

Существует мнение, что небольшая доза алкоголя помогает избавиться от похмелья. Но, как уточняет врач, это приводит лишь к повторной интоксикации организма.

Жирная еда — еще одно популярное "средство". Однако она лишь увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу, ухудшая общее состояние.

Рассол и соль: где правда?

Употребление рассола считается классическим способом восстановления солевого баланса. Но избыток соли может перегрузить почки, что усугубляет симптомы похмелья.

Что действительно помогает?

Сережина рекомендует следующие средства для облегчения состояния:

  • травяные чаи;
  • несладкие морсы;
  • разбавленный лимонный сок;
  • чистая вода.

Основной акцент в борьбе с похмельем стоит делать на предотвращении интоксикации, а не на устранении симптомов.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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