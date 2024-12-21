Активированный уголь не спасёт: вот что помогает при похмелье

Многие привычные методы борьбы с похмельем на самом деле не только бесполезны, но и вредны. О популярных заблуждениях рассказала врач медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина.
Активированный уголь часто считают панацеей, но на утро после застолья он бесполезен. Как поясняет Сережина, алкоголь уже попадает в кровь, и уголь не может его нейтрализовать.
Более того, прием угля натощак может вызвать раздражение желудка и усугубить неприятные симптомы.
Существует мнение, что небольшая доза алкоголя помогает избавиться от похмелья. Но, как уточняет врач, это приводит лишь к повторной интоксикации организма.
Жирная еда — еще одно популярное "средство". Однако она лишь увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу, ухудшая общее состояние.
Употребление рассола считается классическим способом восстановления солевого баланса. Но избыток соли может перегрузить почки, что усугубляет симптомы похмелья.
Сережина рекомендует следующие средства для облегчения состояния:
Основной акцент в борьбе с похмельем стоит делать на предотвращении интоксикации, а не на устранении симптомов.
Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
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