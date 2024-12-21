Этот фрукт улучшает здоровье костей и сердца

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гранат — это не просто вкусный фрукт, но и мощное средство для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Гранат для сердца и сосудов

Фрукт содержит эллаговую кислоту, которая:

нормализует артериальное давление;

укрепляет стенки сосудов;

обладает кардиопротекторным действием.

Употребление граната способствует улучшению работы сердца и предотвращает развитие многих заболеваний.

Другие полезные свойства

Гранат также демонстрирует:

Противовирусные и антибактериальные свойства. Он подавляет рост грибков, бактерий и вирусов.

Антиканцерогенный эффект. Этот фрукт помогает бороться с опухолевыми процессами.

Пользу для костей. Благодаря высокому содержанию витамина K гранат укрепляет костную ткань и предотвращает кровотечения.

Поддержку женского здоровья. Гранат полезен при снижении уровня эстрогенов.



Гранат можно есть вместе с косточками, ведь в них содержатся ненасыщенные жирные кислоты и клетчатка, которые поддерживают нормальную работу организма.

Уточнения

Грана́тина (лат. balaūsta) — плод, характерен для представителей рода гранат (Punica).



