Этот фрукт улучшает здоровье костей и сердца
1:09
Your browser does not support the audio element.
21.12.2024 05:27
Гранат — это не просто вкусный фрукт, но и мощное средство для поддержания здоровья сердца и сосудов.
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты
Гранат для сердца и сосудов
Фрукт содержит эллаговую кислоту, которая:
нормализует артериальное давление;
укрепляет стенки сосудов;
обладает кардиопротекторным действием.
Употребление граната способствует улучшению работы сердца и предотвращает развитие многих заболеваний.
Другие полезные свойства
Гранат также демонстрирует:
Противовирусные и антибактериальные свойства. Он подавляет рост грибков, бактерий и вирусов.
Антиканцерогенный эффект. Этот фрукт помогает бороться с опухолевыми процессами.
Пользу для костей. Благодаря высокому содержанию витамина K гранат укрепляет костную ткань и предотвращает кровотечения.
Поддержку женского здоровья. Гранат полезен при снижении уровня эстрогенов.
Гранат можно есть вместе с косточками, ведь в них содержатся ненасыщенные жирные кислоты и клетчатка, которые поддерживают нормальную работу организма. Уточнения
(лат. Грана́тина balaūsta) — плод, характерен для представителей рода гранат ( ). Punica
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.