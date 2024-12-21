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Этот фрукт улучшает здоровье костей и сердца

1:09
Здоровье

Гранат — это не просто вкусный фрукт, но и мощное средство для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Гранат для сердца и сосудов

Фрукт содержит эллаговую кислоту, которая:

  • нормализует артериальное давление;
  • укрепляет стенки сосудов;
  • обладает кардиопротекторным действием.

Употребление граната способствует улучшению работы сердца и предотвращает развитие многих заболеваний.

Другие полезные свойства

Гранат также демонстрирует:

  • Противовирусные и антибактериальные свойства. Он подавляет рост грибков, бактерий и вирусов.
  • Антиканцерогенный эффект. Этот фрукт помогает бороться с опухолевыми процессами.
  • Пользу для костей. Благодаря высокому содержанию витамина K гранат укрепляет костную ткань и предотвращает кровотечения.
  • Поддержку женского здоровья. Гранат полезен при снижении уровня эстрогенов.


Гранат можно есть вместе с косточками, ведь в них содержатся ненасыщенные жирные кислоты и клетчатка, которые поддерживают нормальную работу организма.

Уточнения

Грана́тина (лат. balaūsta) — плод, характерен для представителей рода гранат (Punica).
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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