Эти продукты становятся опасными в холодильнике

Некоторые продукты могут стать опасными, если их хранить в холодильнике. Индийский диетолог Джанви Сангви в интервью объяснила, какие продукты лучше держать вне холодильника и чем это вызвано.
Хранение этих овощей в холодильнике может спровоцировать проблемы:
При низких температурах крахмал, содержащийся в картофеле, превращается в сахар. Это делает картошку сладкой и зернистой, а при жарке на высоких температурах способствует образованию канцерогена акриламида, который опасен для здоровья.
Бананы не переносят низкие температуры. В холодильнике они быстро чернеют, становятся мягкими и теряют вкусовые качества.
Лук и чеснок храните в сухом и прохладном месте с хорошей вентиляцией.
Картофель держите в тёмном месте при температуре около +7-10 °C.
Бананы оставляйте при комнатной температуре, вдали от прямого солнечного света.
Канцероге́н — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.
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