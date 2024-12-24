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Эти продукты становятся опасными в холодильнике

1:27
Здоровье

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике и почему

Некоторые продукты могут стать опасными, если их хранить в холодильнике. Индийский диетолог Джанви Сангви в интервью объяснила, какие продукты лучше держать вне холодильника и чем это вызвано.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Лук и чеснок

Хранение этих овощей в холодильнике может спровоцировать проблемы:

  • Лук из-за высокого содержания жидкости становится средой для размножения плесени. Плесень выделяет токсичные вещества — микотоксины, которые могут вызвать спазмы желудка, рвоту и диарею.

  • Чеснок при охлаждении быстро прорастает, теряет вкус и становится горьким.

Картофель

При низких температурах крахмал, содержащийся в картофеле, превращается в сахар. Это делает картошку сладкой и зернистой, а при жарке на высоких температурах способствует образованию канцерогена акриламида, который опасен для здоровья.

Бананы

Бананы не переносят низкие температуры. В холодильнике они быстро чернеют, становятся мягкими и теряют вкусовые качества.

Как правильно хранить эти продукты

Лук и чеснок храните в сухом и прохладном месте с хорошей вентиляцией.
Картофель держите в тёмном месте при температуре около +7-10 °C.
Бананы оставляйте при комнатной температуре, вдали от прямого солнечного света.

Уточнения

Канцероге́н — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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