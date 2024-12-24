Почему диета важна для профилактики болезни Альцгеймера

Многолетние исследования, опубликованные в научном журнале Alzheimer's & Dementia, выявили связь между питанием и риском развития когнитивных нарушений, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.
Учёные проанализировали данные о состоянии здоровья почти 1,5 тысячи человек в возрасте от 69 лет. Результаты показали, что питание, провоцирующее воспалительные реакции в организме, может значительно увеличить риск развития деменции.
Продукты с высоким содержанием трансжиров, сахара и насыщенных жиров усиливают воспалительные процессы, что негативно сказывается на когнитивных функциях.
Рацион, богатый антиоксидантами и противовоспалительными компонентами, напротив, способствует замедлению возрастных изменений в мозге.
Особенно полезной для здоровья мозга считается средиземноморская диета, включающая:
Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.
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