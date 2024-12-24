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Почему диета важна для профилактики болезни Альцгеймера

Здоровье

Еда и мозг: как рацион влияет на развитие деменции

Многолетние исследования, опубликованные в научном журнале Alzheimer's & Dementia, выявили связь между питанием и риском развития когнитивных нарушений, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

Жаренная картошка
Фото: Wikipedia by Stephanie McCabe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жаренная картошка

Влияние рациона на здоровье мозга

Учёные проанализировали данные о состоянии здоровья почти 1,5 тысячи человек в возрасте от 69 лет. Результаты показали, что питание, провоцирующее воспалительные реакции в организме, может значительно увеличить риск развития деменции.

Продукты с высоким содержанием трансжиров, сахара и насыщенных жиров усиливают воспалительные процессы, что негативно сказывается на когнитивных функциях.

Какое питание полезно для мозга

Рацион, богатый антиоксидантами и противовоспалительными компонентами, напротив, способствует замедлению возрастных изменений в мозге.

Особенно полезной для здоровья мозга считается средиземноморская диета, включающая:

  • Оливковое масло;
  • Рыбу и морепродукты;
  • Фрукты и овощи;
  • Орехи и бобовые;
  • Цельнозерновые продукты.

Советы для профилактики

  • Сократите употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жиров.
  • Увеличьте долю свежих овощей, фруктов и рыбы в рационе.
  • Замените рафинированные масла на оливковое или льняное.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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