Почему диета важна для профилактики болезни Альцгеймера

Еда и мозг: как рацион влияет на развитие деменции

Многолетние исследования, опубликованные в научном журнале Alzheimer's & Dementia, выявили связь между питанием и риском развития когнитивных нарушений, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

Фото: Wikipedia by Stephanie McCabe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жаренная картошка

Влияние рациона на здоровье мозга

Учёные проанализировали данные о состоянии здоровья почти 1,5 тысячи человек в возрасте от 69 лет. Результаты показали, что питание, провоцирующее воспалительные реакции в организме, может значительно увеличить риск развития деменции.

Продукты с высоким содержанием трансжиров, сахара и насыщенных жиров усиливают воспалительные процессы, что негативно сказывается на когнитивных функциях.

Какое питание полезно для мозга

Рацион, богатый антиоксидантами и противовоспалительными компонентами, напротив, способствует замедлению возрастных изменений в мозге.

Особенно полезной для здоровья мозга считается средиземноморская диета, включающая:

Оливковое масло;

Рыбу и морепродукты;

Фрукты и овощи;

Орехи и бобовые;

Цельнозерновые продукты.

Советы для профилактики

Сократите употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жиров.

Увеличьте долю свежих овощей, фруктов и рыбы в рационе.

Замените рафинированные масла на оливковое или льняное.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.

