Чистка аквариума привела к редкой пневмонии

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщина заболела редкой инфекцией после чистки аквариума

56-летняя жительница Мэриленда (США) столкнулась с редким заболеванием — мелиоидозом - после чистки аквариума с тропическими рыбками. Этот случай стал первым задокументированным заражением человека через аквариум.

Фото: commons.wikimedia.org by Ganeshk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аквариум

Как это произошло

Женщина почувствовала лихорадку, кашель и боли в грудной клетке, которые привели её в больницу спустя два дня. Врачи диагностировали пневмонию, а анализ крови выявил бактерию Burkholderia pseudomallei, вызывающую мелиоидоз.

Особенность ситуации в том, что эта бактерия встречается преимущественно в Юго-Восточной Азии и Австралии, а женщина никогда не покидала США.

Что обнаружили учёные

У женщины дома был аквариум, вода в котором оставалась мутной, а часть рыбок погибла. Учёные проанализировали воду, гравий, фильтры и искусственные растения из аквариума, выявив наличие бактерии в нескольких образцах.

Предполагается, что инфекция могла быть занесена через заражённые принадлежности или рыбок.

Лечение и последствия

Пациентке назначили антибиотики, и её состояние стабилизировалось, но спустя несколько недель лихорадка вернулась. Женщину повторно госпитализировали и продолжили терапию, которая длилась несколько месяцев.

Как избежать подобных случаев

Покупать рыбок и аксессуары для аквариума только в проверенных магазинах;

Регулярно дезинфицировать аквариумные принадлежности;

Избегать прямого контакта с водой, особенно при наличии ран на коже.

Уточнения

Пневмони́я — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол.

