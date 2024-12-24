Чистка аквариума привела к редкой пневмонии

56-летняя жительница Мэриленда (США) столкнулась с редким заболеванием — мелиоидозом - после чистки аквариума с тропическими рыбками. Этот случай стал первым задокументированным заражением человека через аквариум.
Женщина почувствовала лихорадку, кашель и боли в грудной клетке, которые привели её в больницу спустя два дня. Врачи диагностировали пневмонию, а анализ крови выявил бактерию Burkholderia pseudomallei, вызывающую мелиоидоз.
Особенность ситуации в том, что эта бактерия встречается преимущественно в Юго-Восточной Азии и Австралии, а женщина никогда не покидала США.
У женщины дома был аквариум, вода в котором оставалась мутной, а часть рыбок погибла. Учёные проанализировали воду, гравий, фильтры и искусственные растения из аквариума, выявив наличие бактерии в нескольких образцах.
Предполагается, что инфекция могла быть занесена через заражённые принадлежности или рыбок.
Пациентке назначили антибиотики, и её состояние стабилизировалось, но спустя несколько недель лихорадка вернулась. Женщину повторно госпитализировали и продолжили терапию, которая длилась несколько месяцев.
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