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Чистка аквариума привела к редкой пневмонии

1:42
Здоровье

Женщина заболела редкой инфекцией после чистки аквариума

56-летняя жительница Мэриленда (США) столкнулась с редким заболеванием — мелиоидозом - после чистки аквариума с тропическими рыбками. Этот случай стал первым задокументированным заражением человека через аквариум.

Аквариум
Фото: commons.wikimedia.org by Ganeshk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аквариум

Как это произошло

Женщина почувствовала лихорадку, кашель и боли в грудной клетке, которые привели её в больницу спустя два дня. Врачи диагностировали пневмонию, а анализ крови выявил бактерию Burkholderia pseudomallei, вызывающую мелиоидоз.

Особенность ситуации в том, что эта бактерия встречается преимущественно в Юго-Восточной Азии и Австралии, а женщина никогда не покидала США.

Что обнаружили учёные

У женщины дома был аквариум, вода в котором оставалась мутной, а часть рыбок погибла. Учёные проанализировали воду, гравий, фильтры и искусственные растения из аквариума, выявив наличие бактерии в нескольких образцах.

Предполагается, что инфекция могла быть занесена через заражённые принадлежности или рыбок.

Лечение и последствия

Пациентке назначили антибиотики, и её состояние стабилизировалось, но спустя несколько недель лихорадка вернулась. Женщину повторно госпитализировали и продолжили терапию, которая длилась несколько месяцев.

Как избежать подобных случаев

  • Покупать рыбок и аксессуары для аквариума только в проверенных магазинах;
  • Регулярно дезинфицировать аквариумные принадлежности;
  • Избегать прямого контакта с водой, особенно при наличии ран на коже.

Уточнения

Пневмони́я — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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