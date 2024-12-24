Почему некоторые сладости лучше исключить из детских подарков

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самые вредные сладости для детского подарка: что нужно знать

Выбирая сладости для детского подарка, важно учитывать не только их вкус, но и влияние на здоровье. Врач Е. Кашух в интервью выделила несколько популярных лакомств, которые могут навредить ребёнку.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Конфеты

Леденцы и их опасность

Леденцы считаются одними из самых вредных сладостей для детей. Причины:

Высокое содержание сахара ;

; Химические добавки (красители и ароматизаторы), которые могут спровоцировать аллергические реакции.

Зефир, мармелад и жвачка

Эти угощения часто содержат:

Большое количество сахара ;

; Искусственные красители и ароматизаторы.

Регулярное употребление таких продуктов может негативно сказаться на здоровье зубов и спровоцировать аллергии.

Опасные "шипучки"

Шипучие конфеты или порошки, которые щекочут язык, нравятся детям, но содержат лимонную или винную кислоту. Эти вещества раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, что особенно вредно для детей с чувствительным ЖКТ.

Батончики: чем они вредны

Шоколадные батончики часто оказываются далеко не тем, чем кажутся:

Шоколада в них практически нет ;

; Зато есть большое количество жиров и химических добавок.

Как выбрать безопасные сладости

Отдавайте предпочтение натуральным продуктам без искусственных добавок.

Избегайте лакомств с высоким содержанием кислот и красителей.

Старайтесь заменять промышленные сладости фруктами или домашними десертами.

Уточнения

Конди́терские изде́лия - продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.

