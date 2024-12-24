Почему некоторые сладости лучше исключить из детских подарков

Самые вредные сладости для детского подарка: что нужно знать
Выбирая сладости для детского подарка, важно учитывать не только их вкус, но и влияние на здоровье. Врач Е. Кашух в интервью выделила несколько популярных лакомств, которые могут навредить ребёнку.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Конфеты
Леденцы и их опасность
Леденцы считаются одними из самых вредных сладостей для детей. Причины:
Высокое содержание сахара;
Химические добавки (красители и ароматизаторы), которые могут спровоцировать аллергические реакции.
Зефир, мармелад и жвачка
Эти угощения часто содержат:
Большое количество сахара;
Искусственные красители и ароматизаторы.
Регулярное употребление таких продуктов может негативно сказаться на здоровье зубов и спровоцировать аллергии.
Опасные "шипучки"
Шипучие конфеты или порошки, которые щекочут язык, нравятся детям, но содержат лимонную или винную кислоту. Эти вещества раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, что особенно вредно для детей с чувствительным ЖКТ.
Батончики: чем они вредны
Шоколадные батончики часто оказываются далеко не тем, чем кажутся:
Шоколада в них практически нет;
Зато есть большое количество жиров и химических добавок.
Как выбрать безопасные сладости
Отдавайте предпочтение натуральным продуктам без искусственных добавок.
Избегайте лакомств с высоким содержанием кислот и красителей.
Старайтесь заменять промышленные сладости фруктами или домашними десертами.
Уточнения
Конди́терские изде́лия - продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.