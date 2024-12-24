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Почему некоторые сладости лучше исключить из детских подарков

1:39
Здоровье

Самые вредные сладости для детского подарка: что нужно знать

Выбирая сладости для детского подарка, важно учитывать не только их вкус, но и влияние на здоровье. Врач Е. Кашух в интервью выделила несколько популярных лакомств, которые могут навредить ребёнку.

Конфеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Конфеты

Леденцы и их опасность

Леденцы считаются одними из самых вредных сладостей для детей. Причины:

  • Высокое содержание сахара;
  • Химические добавки (красители и ароматизаторы), которые могут спровоцировать аллергические реакции.

Зефир, мармелад и жвачка

Эти угощения часто содержат:

  • Большое количество сахара;
  • Искусственные красители и ароматизаторы.

Регулярное употребление таких продуктов может негативно сказаться на здоровье зубов и спровоцировать аллергии.

Опасные "шипучки"

Шипучие конфеты или порошки, которые щекочут язык, нравятся детям, но содержат лимонную или винную кислоту. Эти вещества раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, что особенно вредно для детей с чувствительным ЖКТ.

Батончики: чем они вредны

Шоколадные батончики часто оказываются далеко не тем, чем кажутся:

  • Шоколада в них практически нет;
  • Зато есть большое количество жиров и химических добавок.

Как выбрать безопасные сладости

  • Отдавайте предпочтение натуральным продуктам без искусственных добавок.
  • Избегайте лакомств с высоким содержанием кислот и красителей.
  • Старайтесь заменять промышленные сладости фруктами или домашними десертами.

Уточнения

Конди́терские изде́лия - продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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