Откуда пошёл миф о сыре и кошмарах

Сыр давно стал объектом слухов и домыслов, связанных с его влиянием на сновидения. Одни утверждают, что этот продукт способен вызывать плохие сны, другие считают это мифом. Но есть ли у подобных утверждений научная основа?
Версия о влиянии сыра на сны берёт своё начало ещё в древнегреческой медицине. Тогда считалось, что трудноперевариваемая пища, включая сыр, может влиять на работу мозга и вызывать необычные сновидения.
В XIX веке мнение о том, что сыр провоцирует кошмары, получило распространение. Позже, в 2005 году, это подкрепилось исследованием, проведённым Британским советом по сырам. В частности, было заявлено, что сыр с голубой плесенью может способствовать появлению ярких снов. Однако исследование не соответствовало строгим научным стандартам.
В 2015 году учёные изучали влияние отдельных продуктов на качество сна. Они обнаружили, что 17,8 % участников связывали употребление молочных продуктов с плохими снами. Тем не менее, причинно-следственная связь между сыром и кошмарами не была доказана.
На сегодняшний день нет убедительных научных доказательств, что сыр способен напрямую вызывать плохие сны. Однако тема влияния рациона на сновидения остаётся интересной и требует дальнейших исследований.
Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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