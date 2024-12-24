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Откуда пошёл миф о сыре и кошмарах

1:40
Здоровье

Правда ли, что сыр вызывает кошмары

Сыр давно стал объектом слухов и домыслов, связанных с его влиянием на сновидения. Одни утверждают, что этот продукт способен вызывать плохие сны, другие считают это мифом. Но есть ли у подобных утверждений научная основа?

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Откуда пошла идея

Версия о влиянии сыра на сны берёт своё начало ещё в древнегреческой медицине. Тогда считалось, что трудноперевариваемая пища, включая сыр, может влиять на работу мозга и вызывать необычные сновидения.

В XIX веке мнение о том, что сыр провоцирует кошмары, получило распространение. Позже, в 2005 году, это подкрепилось исследованием, проведённым Британским советом по сырам. В частности, было заявлено, что сыр с голубой плесенью может способствовать появлению ярких снов. Однако исследование не соответствовало строгим научным стандартам.

Современные исследования

В 2015 году учёные изучали влияние отдельных продуктов на качество сна. Они обнаружили, что 17,8 % участников связывали употребление молочных продуктов с плохими снами. Тем не менее, причинно-следственная связь между сыром и кошмарами не была доказана.

Так вызывает ли сыр кошмары

На сегодняшний день нет убедительных научных доказательств, что сыр способен напрямую вызывать плохие сны. Однако тема влияния рациона на сновидения остаётся интересной и требует дальнейших исследований.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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