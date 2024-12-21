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Ожирение, диабет, гипертония: как недостаток сна может повлиять на работу сердца

1:22
Здоровье

Врач-невролог, психиатр и сомнолог Руслан Исаев сообщил, что люди, которые спят менее пяти часов в сутки, страдают от гипертонии на 60% чаще, чем те, кто спит шесть-девять часов.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Исследования Американской ассоциации кардиологов подтверждают, что оптимальная продолжительность сна составляет семь или восемь часов в сутки и играет важную роль в замедлении старения сосудов и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Недостаток сна может вызывать воспалительные процессы в сосудах, повышать уровень гормонов стресса и увеличивать риск развития гипертонии, диабета и ожирения. Соблюдение рекомендованной продолжительности сна может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 61%, сообщает Газета.Ru.

Признаки бессонницы включают длительное время для засыпания (30-45 минут), частые ночные пробуждения, раннее пробуждение с чувством усталости. Для решения проблемы с бессонницей следует соблюдать гигиену сна, ложиться и вставать примерно в одно и то же время, создать ритуал отхода ко сну, обеспечить темноту и тишину в спальне и свежий воздух, а также отказаться от использования гаджетов с ярким экраном перед сном.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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