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Учёные создали набор алгоритмов для анализа данных движений глаз

2:47
Здоровье

Российские исследователи создали и опубликовали в открытом доступе набор алгоритмов для анализа данных движений глаз, который упростит работу учёных и разработчиков систем искусственного интеллекта, работающих с данными с айтрекеров — устройств, отслеживающих движение глаз при выполнении различных задач. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

офтальмолог
Фото: U.S. Navy by Journalist Seaman Joseph Caballero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
офтальмолог

Младший научный сотрудник НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Антон Сурков отметил, что разработанная библиотека будет полезна исследователям, так как она предоставляет возможность не только повторять уже существующие функции других программ, но и применять новые алгоритмы, создавая более мощные модели для исследований. Это может быть полезно в таких областях, как маркетинг, диагностика когнитивных процессов, разработка пользовательских и нейроинтерфейсов.

Сурков и другие исследователи указали, что в последние годы айтрекеры активно используются российскими и зарубежными психологами, социологами и представителями других наук для изучения различных аспектов поведения человека и реакции его нервной системы на разные стимулы. Для работы этих устройств требуется специализированное программное обеспечение, способное отслеживать движение зрачков и определять, когда и на каких объектах фокусируется внимание человека.

Работа таких алгоритмов обычно включает несколько этапов. На первом этапе анализируется видеоряд, чтобы определить моменты, когда зрачки фиксируются на определённых объектах и скачкообразно переходят между ними. Затем программное обеспечение оценивает среднее расстояние между такими точками и среднюю длительность фиксации, что необходимо для прогнозирования дальнейших движений глаз испытуемого.

Российские учёные разработали пакет алгоритмов в рамках стратегического проекта "ИИ-технологии для человека" ("Приоритет-2030"), который позволяет решать все эти задачи. Благодаря открытому исходному коду, разработку можно гибко интегрировать в любой исследовательский или коммерческий проект, использующий айтрекеры или мобильные устройства с аналогичным функционалом.

Сурков и учёные подчеркнули, что их разработку можно использовать в маркетинговых исследованиях для оценки реакций потребителей на рекламу и анализа элементов, привлекающих наибольшее внимание аудитории. Также пакет алгоритмов уже применяется в рамках других проектов "Приоритета-2030" и будет полезен в медицинской диагностике и изучении когнитивных процессов, подытожили исследователи.

 

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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