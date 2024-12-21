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Эти продукты становятся опасными в холодильнике

1:46
Здоровье

Некоторые продукты питания не только не подходят для хранения в холодильнике, но и могут стать опасными для здоровья. Об этом предупреждает индийский диетолог Джанви Сангви. Рассказываем, какие продукты следует держать подальше от низких температур.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

1. Лук

Лук содержит много жидкости, что создаёт благоприятные условия для роста плесени. По словам эксперта, плесень может вырабатывать опасные микотоксины — вещества, способные вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, такие как спазмы желудка, рвоту, диарею и даже смертельное отравление.

2. Чеснок

Хранение чеснока в холодильнике приводит к его быстрому прорастанию и появлению горечи. Кроме того, это также увеличивает вероятность роста плесени, что делает продукт небезопасным для употребления.

3. Картофель

Картофель не переносит низкие температуры. При охлаждении содержащийся в нём крахмал превращается в сахар, из-за чего картофель становится сладким и зернистым. При готовке на высоких температурах это может привести к образованию акриламида — опасного канцерогена.

4. Бананы

Низкие температуры негативно влияют на бананы: они быстро темнеют, становятся мягкими и теряют свой вкус. Чтобы бананы дольше оставались свежими, лучше хранить их при комнатной температуре.

Хранение некоторых продуктов в холодильнике может нанести вред вашему здоровью. Чтобы избежать этого, следуйте рекомендациям специалистов и держите такие продукты, как лук, чеснок, картофель и бананы, в подходящих условиях.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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