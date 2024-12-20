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Психолог раскрыла, почему привычка грызть ногти может быть связана с семьёй

2:25
Здоровье

Грызение ногтей может казаться безобидной привычкой, но за ней часто скрывается сложная психологическая динамика, требующая тщательного анализа.

Грызение ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грызение ногтей

Психолог Дарья Дугенцова отметила, что данная проблема зачастую требует проработки в рамках терапии, сообщает Общественная Служба Новостей.

Она пояснила, что любая форма аутоагрессии, включая грызение ногтей, наматывание волос на палец, кусание губ или царапанье, является сигналом тревожности.

По её словам, такие действия направлены против самого себя, и их причины могут быть весьма разнообразными, но чаще всего связаны с внутренними запретами и самонаказанием.

Дугенцова подчеркнула, что человек может подавлять выражение определённых эмоций, определённое поведение или действия, что приводит к тому, что агрессия направляется на самого себя. Например, если в семье запрещено проявление агрессии, ребёнок, испытывая это чувство, начинает грызть ногти как форму самонаказания, поскольку не может открыто выразить свои эмоции, и психика перенаправляет эту энергию внутрь.

Специалист также отметила, что важно учитывать контекст, в котором проявляется эта привычка.

Она указала, что причин может быть множество, включая личные внутренние конфликты и особенности воспитания, и разобраться в каждом конкретном случае означает понять, что именно запускает механизм аутоагрессии.

Как бороться с этой проблемой? Дарья Дугенцова считает, что первым шагом должно быть осознание её корней.

Если причина кроется в запретах на выражение эмоций в семье, важно научиться позволять себе эти чувства и находить безопасные способы их выражения. Психика должна перестать воспринимать агрессию как нечто неприемлемое, только тогда она перестанет направлять эту агрессию на самого человека, пояснила психолог.

Дарья Дугенцова подчеркнула, что грызение ногтей — это не просто вредная привычка, от которой можно избавиться с помощью силы воли. Это сигнал тревожности, требующий внимания и работы над собой. Если вы замечаете подобное поведение у себя или близких, необходимо как можно скорее обратиться к психологу, чтобы разобраться в глубинных причинах и найти пути их устранения.

Уточнения

Аутоагре́ссия (автоагре́ссия, аутодестру́кция, поворо́т про́тив себя́, от ауто- + агрессия) — активность, нацеленная (осознанно или неосознанно) на причинение себе вреда в физической и психической сферах. 

Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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