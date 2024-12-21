Как подготовиться к новогодней трапезе, чтобы в главную ночь года хорошо себя чувствовать

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В преддверии Нового года Анна Гончарова, врач-эндокринолог и диетолог, в разговоре с Ньюсинфо поделилась советами о подготовке организма к праздничным нагрузкам.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Праздничный стол

Гончарова порекомендовала начать предновогоднее утро с подготовки желудочно-кишечного тракта к обильной трапезе. Утром и перед застольем она советует выпить четверть стакана воды с несколькими каплями лимона. Этот напиток активизирует пищеварение и подготовит организм к приёму пищи.

Гончарова также обратила внимание на важность разумного потребления еды.

"Старайтесь накладывать на тарелку небольшие порции различных блюд, чтобы общий объём съеденного не превышал 1,5-2 стакана. Это поможет избежать перегрузки желудочно-кишечного тракта и снизить нагрузку на сердце", — сказала эндокринолог.

На праздничном столе следует отдавать предпочтение салатам и закускам с овощами и минимальным содержанием жира. При проблемах с перевариванием жирной пищи можно использовать ферментные препараты.

Анна также рекомендовала контролировать употребление алкоголя. Минимизировать количество алкоголя — залог успешного празднования. Важно выбирать качественный алкоголь и избегать смешивания разных видов напитков.

Для бессонных ночей Гончарова советует индивидуальный подход. Если требуется дневной отдых, то стоит выделить на него время. Также важен психологический аспект: избегать стресса и суеты во время подготовки.

В заключение Гончарова напомнила о важности избегать переедания и злоупотребления алкоголем. Не стоит оставлять еду на всю неделю, лучше готовить столько, сколько реально можно съесть за один день. И обязательно учитывать свои медицинские ограничения.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

