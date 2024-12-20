Диетолог раскрыл, какие продукты следует выбирать для перекуса

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приём пищи в качёствё перекуса: лучше ли выбрать фрукты или йогурт? Диетолог отметил, что ни то, ни другое не является идеальным выбором. По словам доктора Вальтера Антонуччи, итальянского диетолога, за которым следят тысячи людей в социальных сетях, йогурт или фрукты сами по себе не обеспечивают сбалансированного питательного состава, особенно для тех, кто пытается контролировать голод или улучшить свою физическую форму. Йогурт, хотя и богат белками, обычно имеет высокое содержание сахара, особенно если он ароматизирован или подслащен. Кроме того, один фрукт, такой как банан, может обеспечить быструю энергию благодаря натуральным сахарам, но ему не хватает белкового компонента, необходимого для обеспечения длительного насыщения. В результате через один ли два часа вы снова почувствуете голод, рискуя прийти к ужину голодным и съесть больше, чем следует, сообщает forumagricolturasociale.it.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ протеиновые батончики

Доктор Антонуччи подчёркивает, что идеальный перекус должен быть богат белками, но не лишён полностью углеводов. Белки необходимы для длительного поддержания чувства сытости, помогают сохранить мышечную массу и стабилизировать уровень сахара в крови. Однако не обязательно полностью исключать углеводы: их роль заключается в обеспечении энергией и поддержке обмена веществ.

Специалист объяснил, что идеальный перекус предполагает обильное потребление белков и меньшее количество углеводов. В качестве источников белка он рекомендует орехи (грецкие, миндаль, кешью), которые также содержат полезные жиры, творог или творог, которые содержат высококачественные белки и удобны для употребления, постное мясное ассорти, например брезаола или индейка, для тех, кто предпочитает пикантные закуски, протеиновый порошок, смешанный с молоком или водой, — быстрое решение для тех, кто всегда в бегах. В качестве источников углеводов он предлагает гриссини, фризель, рисовые лепёшки, хлеб из цельнозерновой муки или таралли на выбор в соответствии с вашими вкусами и калорийностью.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

