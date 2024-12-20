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Врач назвал ночной метеоризм нормальным явлением

2:17
Здоровье

Метеоризм — деликатное явление, с которым сталкиваются многие люди, но стоит ли беспокоиться, если это происходит ночью во время сна, когда, казалось бы, мы не в состоянии контролировать работу своего организма.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Сомнолог Павел Кудинов пояснил, что метеоризм во сне — это вовсе не редкость, а в большинстве случаев нормальная реакция организма, сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что не может дать точный комментарий с медицинской точки зрения, поскольку вопрос больше относится к области гастроэнтерологии, однако специалисты, в том числе по этой причине, не рекомендуют употреблять пищу менее чем за четыре часа до сна, особенно свежие овощи.

Гастроэнтерологи действительно отмечали, что во время сна перистальтика кишечника замедляется, а если пища не успела перевариться, микроорганизмы начинают активно её перерабатывать, что приводит к газообразованию.

Сомнолог подчеркнул, что все органы продолжают функционировать во время сна, а газообразование — это результат деятельности микроорганизмов, которые, как известно, не спят.

Иными словами, поздний плотный ужин, особенно с бобовыми и капустой, является основной причиной ночного метеоризма.

Уточняется, что если ночью газы не вызывают болевых ощущений или серьёзного дискомфорта, это можно считать нормой.

Обратиться к врачу рекомендуется в случае, если помимо метеоризма вас беспокоят другие симптомы: частые боли в животе или спазмы, нарушение сна из-за тяжести и изменения в стуле, такие как запор или диарея.

Сомнолог считает, что после ужина перед сном лучше совершить небольшую прогулку, чтобы избежать не только метеоризма, но и других неприятных последствий.

Метеоризм во сне чаще всего является нормальной реакцией организма, связанной с активностью микрофлоры. Однако если проблема становится постоянной и мешает качеству жизни, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Здоровье кишечника напрямую влияет на общее самочувствие, поэтому забота о нём должна быть постоянной.

Уточнения

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός — поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике. Проявляется вздутием живота, возможно обильное («взрывное») выделение большого количества пищеварительных газов (так называемая флатуленция).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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