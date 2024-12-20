Простой трюк, чтобы быстро заснуть ночью

Этот необычный, но простой способ поможет уснуть тем, кто в три часа ночи может лежать с открытыми глазами и изо всех сил пытаться уснуть после внезапного пробуждения. Им поделилась эксперт по вопросам здорового образа жизни Хизер Гордон.
Сначала нужно закрыть глаза, затем выполнить серию вращательных движений глазами.
"Сначала направьте взгляд вниз, после возвратите его в центр. После этого посмотрите налево, в центр, направо и снова верните в центр", — перечислила эксперт.
После этого упражнения нужно вращать глазами по часовой стрелке, а затем против. В конце стоит направить взгляд к переносице. Гордон считает, что после выполнения нескольких циклов таких упражнений человек засыпает. Дело в том, что движения глаз могут повышать уровень гормона сна — мелатонина, сообщает Daily Mail.
Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
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