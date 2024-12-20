Простой трюк, чтобы быстро заснуть ночью

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот необычный, но простой способ поможет уснуть тем, кто в три часа ночи может лежать с открытыми глазами и изо всех сил пытаться уснуть после внезапного пробуждения. Им поделилась эксперт по вопросам здорового образа жизни Хизер Гордон.

Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошмарный сон

Сначала нужно закрыть глаза, затем выполнить серию вращательных движений глазами.

"Сначала направьте взгляд вниз, после возвратите его в центр. После этого посмотрите налево, в центр, направо и снова верните в центр", — перечислила эксперт.

После этого упражнения нужно вращать глазами по часовой стрелке, а затем против. В конце стоит направить взгляд к переносице. Гордон считает, что после выполнения нескольких циклов таких упражнений человек засыпает. Дело в том, что движения глаз могут повышать уровень гормона сна — мелатонина, сообщает Daily Mail.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

