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Врач рассказала об опасности запекания майонеза

0:40
Здоровье

Майонез не подходит для использования в блюдах, которые требуют запекания, сообщила сайту aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.

Майонез в магазине
Фото: commons.wikimedia.org by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майонез в магазине

Она пояснила, что хотя мясо, запечённое с майонезом, остаётся сочным, сам майонез при этом превращается в продукт, вредный для здоровья. При нагревании выше 100 градусов соус разлагается на жир и воду, причём жиры становятся канцерогенными и неблагоприятно влияют на весь организм.

Кованова добавила, что замена магазинного майонеза на домашний с добавлением горчицы для запекания также не приносит пользы.

 

Уточнения

Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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