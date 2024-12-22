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Доктор Мясников назвал единственный витамин, который нужно принимать

1:17
Здоровье

Аптечные полки переполнены витаминами и БАДами, а блогеры демонстрируют, как они принимают яркие капсулы горстями, призывая своих подписчиков следовать их примеру. Но действительно ли это оправдано? На этот вопрос ответил доктор Александр Мясников.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

В последнее время витамин D часто рекомендуется различными специалистами. Как подчеркнул телеведущий в своей программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1", его приём необходим для определенных групп людей. К ним относятся беременные женщины, дети, пожилые люди, вегетарианцы, а также пациенты с проблемами почек и нарушениями всасывания жиров.

Основным источником витамина D являются солнечные лучи и определенные продукты питания, такие как рыба и молочные изделия. Если витамин недостаточно поступает с пищей или из-за нехватки солнечного света, можно рассмотреть возможность приема добавок в виде капсул.

"От себя скажу: витамин D — это единственный витамин, который имеет смысл принимать", — отметил врач.

Однако перед началом использования любых препаратов важно проконсультироваться с врачом и пройти анализы на уровень витаминов.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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