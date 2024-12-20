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Диетолог рассказала об условиях превращения майонеза в смертельно опасный продукт

0:45
Здоровье

При приготовлении блюд с майонезом в процессе запекания этот соус может стать крайне опасным продуктом. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог София Кованова.

Жареные кабачки со сметанным соусом
Фото: freepik.com by Saban Std, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные кабачки со сметанным соусом

Она подчеркнула, что хотя майонез помогает сохранить мясу сочность во время запекания, при температуре выше 100°С он начинает распадаться на жир и воду. В этом случае образующиеся жиры могут стать канцерогенными, что может оказать вредное воздействие на здоровье, предостерегла специалист.

Кованова также добавила, что использование домашнего майонеза с добавлением горчицы, вместо покупного, ведет к тем же потенциально опасным последствиям, передает aif. ru.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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