Диетолог рассказала об условиях превращения майонеза в смертельно опасный продукт

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При приготовлении блюд с майонезом в процессе запекания этот соус может стать крайне опасным продуктом. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог София Кованова.

Фото: freepik.com by Saban Std, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные кабачки со сметанным соусом

Она подчеркнула, что хотя майонез помогает сохранить мясу сочность во время запекания, при температуре выше 100°С он начинает распадаться на жир и воду. В этом случае образующиеся жиры могут стать канцерогенными, что может оказать вредное воздействие на здоровье, предостерегла специалист.

Кованова также добавила, что использование домашнего майонеза с добавлением горчицы, вместо покупного, ведет к тем же потенциально опасным последствиям, передает aif. ru.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



