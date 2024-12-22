Доктор Малышева ответила на главный вопрос о пользе коллагена

В последние годы коллаген обрёл статус настоящего чудодейственного средства, и его прием активно рекламируют как способ продлить молодость кожи. Однако теледоктор Елена Малышева утверждает, что все это — лишь уловка маркетологов.
По словам врача, миллионы женщин по всей стране продолжают верить в эти хитрости, хотя за рубежом уже давно развенчан миф о волшебной эффективности биологически активных добавок.
В передаче "Жить здорово!" на Первом канале ведущая подчеркнула, что коллаген на самом деле представляет собой обычный желатин, цена которого ничтожна. Тем не менее, его расфасовывают в яркие упаковки и продают по цене, превышающей стоимость в десятки раз.
"Я просто поражаюсь, какие деньги можно зарабатывать на безграмотности людей. И даже в каком-то смысле, я считаю, что это плата за безграмотность", — подчеркнула доктор.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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