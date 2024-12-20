Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать парфюм зимой, чтобы он раскрылся на 100%
Почему зимняя обрезка деревьев полезнее осенней
Путешествие сорвано — китайцу отказали в выезде из-за сувенирных печатей в паспорте
Россия запускает производство первого в мире автономного трактора-робота
Почему собакам нельзя сладкое: главная опасность шоколада
Простая альтернатива макаронам, которая улучшит ваше питание
Забудьте про удобрения! Эти растения увеличат ваш урожай яблок
Певица Слава рассказала, какой подарок ждёт на Новый год
Александр Овечкин впервые после травмы провёл тренировку без ограничений

Как бессонница влияет на продолжительность жизни

1:26
Здоровье

Каждый третий человек сталкивается с нарушениями сна, но насколько это опасно? По данным Гарвардской медицинской школы, регулярные проблемы с засыпанием и ночными пробуждениями могут значительно увеличить риск деменции и преждевременной смерти, особенно у пожилых людей.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Как сон влияет на здоровье

Ночной отдых играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций и общего состояния организма. Полноценный сон помогает снизить риск развития серьезных заболеваний, а также уменьшает вероятность смертности от любых причин. Однако глобальная статистика тревожит: до 45% населения планеты не получают необходимого количества сна.

Что говорят эксперты

Согласно исследованиям, оптимальная продолжительность ночного сна составляет 7-8 часов. Тем не менее каждый третий американец не придерживается этой нормы. Это подтверждают и выводы Всемирного общества сна, подчеркивающие растущую связь между хроническим недосыпанием, когнитивными нарушениями и снижением продолжительности жизни.

Почему важно следить за качеством сна

Если вы регулярно испытываете трудности с засыпанием или часто просыпаетесь ночью, это может стать серьезной проблемой. Эксперты призывают обратить внимание на важность здорового сна и соблюдать режим, чтобы минимизировать риски.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Парадокс человеческого мышления: открытие, которое всех удивило
Наука и техника
Парадокс человеческого мышления: открытие, которое всех удивило Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Садоводство, цветоводство
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Последние материалы
Александр Овечкин впервые после травмы провёл тренировку без ограничений
5 шагов для замедления старения кожи после 30
Не любите рыбу? Эти продукты заменят её и дадут омега-3
Ментальное здоровье в старости: 4 привычки, которые помогут
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Росреестр зарегистрировал могилу неизвестного солдата в Приморском крае
Авиадебош на борту Utair — за нападение в самолёте агрессивному пассажиру грозит до 5 лет тюрьмы
Теннисиста Даниила Савельева отстранили на два года за употребление мельдония
Стриженова показала, как они семьёй отпраздновали день рождения дочери
Три ошибки при выборе костей для питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.