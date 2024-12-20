Как бессонница влияет на продолжительность жизни

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый третий человек сталкивается с нарушениями сна, но насколько это опасно? По данным Гарвардской медицинской школы, регулярные проблемы с засыпанием и ночными пробуждениями могут значительно увеличить риск деменции и преждевременной смерти, особенно у пожилых людей.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

Как сон влияет на здоровье

Ночной отдых играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций и общего состояния организма. Полноценный сон помогает снизить риск развития серьезных заболеваний, а также уменьшает вероятность смертности от любых причин. Однако глобальная статистика тревожит: до 45% населения планеты не получают необходимого количества сна.

Что говорят эксперты

Согласно исследованиям, оптимальная продолжительность ночного сна составляет 7-8 часов. Тем не менее каждый третий американец не придерживается этой нормы. Это подтверждают и выводы Всемирного общества сна, подчеркивающие растущую связь между хроническим недосыпанием, когнитивными нарушениями и снижением продолжительности жизни.

Почему важно следить за качеством сна

Если вы регулярно испытываете трудности с засыпанием или часто просыпаетесь ночью, это может стать серьезной проблемой. Эксперты призывают обратить внимание на важность здорового сна и соблюдать режим, чтобы минимизировать риски.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

