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Ментальное здоровье в старости: 4 привычки, которые помогут

1:58
Здоровье

С возрастом особенно важно уделять внимание своему ментальному здоровью. Простые привычки и активный образ жизни могут помочь предотвратить когнитивные расстройства и сохранить ясность ума на долгие годы.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Социальная активность: ключ к ментальному долголетию

Социальная активность играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга. Пенсионерам рекомендуется посещать клубы по интересам, участвовать в хоре или других коллективных мероприятиях. Пение, например, не только приносит радость, но и улучшает память, стимулирует активность мозга и поддерживает эмоциональное благополучие.

Новые увлечения и обучение

Изучение новых языков или освоение нового хобби — это прекрасный способ сохранить активность мозга. Работа с трудным и непривычным материалом способствует формированию новых нейронных связей, что помогает замедлить возрастные изменения. Такой подход позволяет сохранить привычный ритм жизни и оставаться в гармонии с собой.

Общение и физическая активность

Не менее важно поддерживать регулярное общение с семьёй и друзьями. Это не только укрепляет социальные связи, но и помогает избежать чувства одиночества, которое может негативно сказаться на психическом здоровье.

Физическая активность — ещё один важный элемент здоровой жизни. Простая гимнастика, прогулки на свежем воздухе или работа в огороде помогут поддерживать тело в тонусе и стимулировать мозговую активность.

Простые шаги к здоровью в пожилом возрасте

  • Посещайте клубы и кружки по интересам.
  • Пойте, изучайте языки и осваивайте новые хобби.
  • Общайтесь с семьёй и друзьями.
  • Ежедневно занимайтесь физической активностью.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить как ментальное, так и физическое здоровье.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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